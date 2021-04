Catanzaro: drammatico incidente stradale, nel quale ha perso la vita un giovane di soli 22 anni

La vittima è Anthony Abbruzzese, aveva solo 22 anni e, al momento dell'incidente, si trovava da solo in auto

La drammatica notizia è giunta nelle prime ore del pomeriggio della giornata di ieri, sabato 17 aprile. Anthony Abbruzzese, un giovane di soli 22 anni di Catanzaro, in Calabria, è morto a seguito di un grave incidente stradale. Dopo aver perso il controllo della Fiat Panda su cui viaggiava, il giovane ha impattato violentemente contro uno spartitraffico nella zona sud della città, perdendo la vita sul colpo.

Credit: Vigili del Fuoco

Una vita troppo giovane spezzata improvvisamente. Anthony aveva soltanto 22 anni. Stava guidando la sua Fiat Panda nella zona sud della provincia calabrese quando, per cause ancora ignote, ha perso il controllo dell’autovettura, finendo a sbattere contro uno spartitraffico di cemento posto al centro della carreggiata. Stando alle prime informazioni emerse, il ragazzo viaggiava da solo al momento dell’incidente.

Subito dopo l’impatto, pare che il corpo sia volato fuori dall’abitacolo, allontanandosi di qualche metro dalla vettura. La stessa vettura che, invece, ha preso fuoco immediatamente.

Alcuni automobilisti hanno allertato prontamente i soccorsi, che si sono precipitati sul luogo. Sebbene i medici del 118 siano intervenuti tempestivamente, per il giovane Anthony non c’è stato nulla da fare. Hanno solamente potuto constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Una famiglia distrutta, ma anche un’intera comunità sotto shock per quanto accaduto in uno degli incroci di via Izzi de Falenta, nel quartiere Aranceto, situato nella parte sud di Catanzaro.

L’auto di Anthony Abbruzzese ha preso fuoco dopo l’impatto

Credit: Vigili del Fuoco

Con il violento impatto, l’utilitaria su cui viaggiava Anthony Abbruzzese ha preso istantaneamente fuoco. Ciò ha reso necessario l’intervento sul luogo del sinistro anche dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Essi hanno provveduto a domare e spegnere le fiamme e a rimettere in sicurezza l’intera area.

Credit: Vigili del Fuoco

I Carabinieri della caserma di Catanzaro hanno provveduto a tutti i rilievi tecnici e di legge del caso. Gli stessi, ora cercheranno anche di capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.