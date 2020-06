Catanzaro, morto bimbo di nove anni, a causa di un malore improvviso Catanzano, bimbo di nove anni colpito da un malore improvviso, è morto: disposta l'autopsia

Un bimbo di soli nove anni, è morto nella serata di lunedì 8 giugno, a Catanzaro. È stato colpito da un malore improvviso e nonostante i disperati tentativi dei medici del pronto soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. Ci sono ancora da chiarire le cause del suo decesso ed infatti, è stata disposta l’autopsia.

I dottori hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, ma ogni loro sforzo è risultato del tutto vano. Una famiglia ed una comunità sconvolta per l’accaduto.

Il piccolo era sotto la sua abitazione a giocare, quando all’improvviso è stato colpito da un malore al petto e si è accasciato a terra. È stato portato subito al pronto soccorso dai genitori.

Sembrerebbe che prima abbia bevuto un bicchiere d’acqua. I medici intervenuti in ospedale hanno capito sin da subito che la sue condizioni fossero critiche, ma hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarlo.

Alla fine, è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo e poco dopo essere arrivato in pronto soccorso, ne hanno dichiarato il decesso. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le cause della sua morte ancora non sono chiare, per questo è stata disposta l’autopsia. I dottori ancora non forniscono indicazioni sull’accaduto, ma sembrerebbe che sia deceduto per cause naturali o per qualche malformazione congenita.

Il corpo del piccolo è stato trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico universitario, dove verrà eseguito l’esame autoptico, che dovrà chiarire tutti i dubbi dei suoi genitori.

Domenica 7 giugno è avvenuta una vicenda molto simile. È morta una bimba di soli 10 mesi, chiamata Bebe Prini. Era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima, con la diagnosi di gastroenterite, ma poco dopo il suo cuore ha cessato di battere nella sua abitazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.