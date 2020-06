Pordenone, morto il piccolo Ricky, aveva 3 anni: la causa un malore improvviso Pordenone, il piccolo Ricky è morto a causa di un malore improvviso: aveva solamente 3 anni

Un tragico destino ha colpito il piccolo Ricky, un bimbo di soli 3 anni, che è morto dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Padova. La comunità e tutta la sua famiglia, sono sconvolte per questa tragica ed inaspettata perdita. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo.

Il bambino, di origini cinesi, che viveva a Brugnera, in provincia di Pordenone, è stato portato al pronto soccorso lo scorso martedì due giugno, poiché colpito da un malore improvviso.

I medici hanno capito sin da subito che la sua situazione era molto grave. Per questo motivo, hanno deciso di trasferirlo in eliambulanza all’ospedale di Padova.

Dopo diverse analisi e test, è venuto fuori che aveva un problema al diaframma. I dottori hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, il cuore del piccolo ha cessato di battere per sempre.

Il suo funerale è stato programmato per la giornata di oggi alle 10.30 nella casa funeraria. Un dolore ed una perdita, che ha colpito la famiglia, ma anche tutta la comunità.

Un altro terribile decesso è avvenuto nella giornata di domenica 7 giugno, a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo. Dove la piccola Bebe Prini si è spenta a soli 10 mesi.

Era stata portata al pronto soccorso di Legnano il giorno prima, poiché aveva vomito e diarrea. I medici, dopo averla sottoposta ad una visita, hanno capito che aveva la gastroenterite e l’hanno rimandata a casa.

Nella mattinata di domenica, però, le sue condizioni si sono aggravate, fino a quando i genitori hanno notato che era fredda nella sua culla. Hanno subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati all’abitazione in pochi minuti. Hanno cercato di rianimarla per più di un’ora, ma alla fine per lei non c’è stato nulla da fare e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La Procura di Verona sta indagando su questa tragica vicenda ed ha posto sotto sequestro la sua cartella clinica.