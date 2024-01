C'è Posta per te, la storia di una mamma chiamata Caterina, che non vedeva il figlio Francesco da 7 lunghi anni: lui ha chiuso la busta

Nella terza puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di una mamma, chiamata Caterina. Quest’ultima non vedeva il figlio Francesco da 7 anni, dopo che all’ennesimo rifiuto di andare a vivere con lei, ha deciso di non incontrarlo.

CREDIT: MEDIASET

La donna non ha avuto una vita facile. Viveva in una casa famiglia e quando aveva 18 anni è rimasta incinta. Per 2 anni la relazione con il padre di suo figlio, sembrava andare bene. Però all’improvviso, hanno deciso di lasciarsi.

Lei era rimasta nella loro abitazione. Però, non avendo un lavoro, sono arrivati gli assistenti sociali. Questi ultimi hanno affidato il figlio ai nonni paterni, che lo hanno tenuto sempre con loro. Fino ai suoi 11 anni, i due si sono sempre visti.

La mamma però continuava a dirgli di andare a vivere da lei. Il bambino ogni volta si rifiutava e sceglieva sempre la nonna. Così un giorno la madre, decide di riportarlo in quella casa e di sparire dalla sua vita.

CREDIT: MEDIASET

Il ragazzo che ora ha 18 anni, una volta aver visto chi c’era dall’altra parte della busta, ha scelto di non sentire nemmeno cosa aveva da dirgli la donna. A questo punto, la conduttrice si siede vicino a lui e gli dice:

Non scappare via. So che lei si è comportata molto male, so che vi vedevate all’inizio, anche quando stavi da nonna e lei continuava a dirti di andare a vivere con lei, ad un certo punto è sparita.

Caterina riesce a parlare con il figlio

Io sono rimasto male, perché ci sono affezionato, perché lei era la mia mamma. Non avevo spiegazioni, non ne sapevo il motivo. Neanche mia nonna lo sapeva. Qualche tempo fa ho sentito sua sorella, avevo intenzione di vederla, volevo dirle che mi mancava e che le volevo bene.

Queste le parole di Francesco su sua madre Caterina. Spiega che la donna non gli ha dato una vita semplice e così alla fine decide di andare via. Tuttavia, poco dopo rientra in studio e decide di ascoltare cosa la mamma voleva dirgli.

CREDIT: MEDIASET

Una volta finito di parlare, è Maria De Filippi a sedersi vicino a lui. Tra le mani aveva l’album di alcune sue foto da piccolo. Francesco sceglie di non aprire, ma ci tiene a far conoscere sua nonna Mimma alla conduttrice.

Quando la signora entra in studio, anche la madre riesce a ringraziare la signora di ciò che ha fatto per il figlio e chiede anche scusa per il suo comportamento. La signora parlando del nipote e della sua decisione, ha detto: “Non si lascia convincere da nessuno, è sempre stato libero!”