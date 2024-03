C'è Posta per te, Maria De Filippi racconta la storia di mamma Sandra, che non parla con il figlio da 3 anni, dopo che gli ha tolto la delega alla pensione

Durante l’ultima puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di una mamma chiamata Sandra, che desidera far pace con suo figlio Loris. Una mattina gli ha tolto la delega alla pensione e lui da quel momento ha chiuso tutti i rapporti con lei e la sorella Micaela.

La conduttrice nel raccontare la storia di questa signora, dice che non ha avuto una vita semplice. Ha avuto 3 figli da tre uomini diversi. Con l’ultimo compagno rimane per 12 anni, nonostante i maltrattamenti, ma alla fine decide di andare via. Tuttavia, con gli anni cade nel vizio dell’alcol.

L’ultimo figlio Loris le rimane sempre vicino, anche dopo essere andato via. Con la moglie riesce a farle prendere una piccola pensione, ma non le danno mai la carta. La gestiscono loro e l’aiutano anche nella spesa e nelle bollette. Tuttavia, quando la figlia Micaela rimane incinta del secondo figlio, le dice che vorrebbe andare a vivere con lei.

Come regalo voleva rifarle la camera, ma quando chiedono i soldi al figlio Loris, lui dice di no. Sandra dopo giorni a provare a convincerlo, si arrabbia e decide di intervenire. Con la figlia si reca in banca e toglie la delega al ragazzo e mette il nome della figlia Micaela. Da quel momento il Loris chiude con loro tutti i rapporti, dicendo che non sarebbe nemmeno andato al suo funerale.

Le scuse di Sandra a suo figlio Loris ed alla moglie Carolina

La coppia decide di accettare l’invito e quando vedono le due donne dall’altra parte della busta, decidono di farle parlare. Mamma Sandra dice: “Vi prego perdonatemi, vi voglio bene a tutti e due!”

Maria De Filippi quando si avvicina cerca di parlare con Loris, che le spiega che lui non poteva permettere che la madre riprendesse quel brutto vizio. Infatti faceva il possibile per starle vicino e per tenerla sotto controllo. Carolina ammette anche che lui sente molto la mancanza di sua madre e che le vuole ancora molto bene, in questi anni ha avuto notizie di lei tramite il fratello.

L’uomo dice: “L’amore per mia madre è messo da parte in un pacchetto, ma pronto ad essere riaperto!” La famiglia alla fine decide di mettere una pietra sopra a tutte le discussioni e di darsi una seconda possibilità.