C'è Posta per te, la storia di Graziana, una ragazza che non ha visto sua madre per 25 lunghi anni: le sue risposte però non sono state quelle credeva

Durante la puntata di sabato 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di “C’è Posta per te”, dove Maria De Filippi, ha parlato della storia di una ragazza chiamata Graziana. Quest’ultima non ha avuto notizie di sua madre, per 18 lunghi anni.

I rapporti tra i due genitori si inclinano quando la figlia ha solamente 7 anni. Così la donna va via di casa e ed i 4 figli rimangono a vivere con il papà. Purtroppo però, circa un anno dopo succede un dramma.

Il fratello maggiore di Graziana perde la vita a causa di un grave incidente stradale. In quella occasione la donna si presenta, ma si siede ai banchi di dietro e da quel momento le altre tre figlie, non la vedranno, per 18 lunghi anni.

Maria Stella quando vede che dall’altra parte della busta c’è la figlia, rimane spiazzata. La ragazza con la speranza di avere da lei delle risposte, le dice:

Ciao, sono 18 anni che non ci vediamo, non sapevo che faccia potessi avere. Mi hai lasciata che ero una bambina, ora sono grande, ho 25 anni e due figli. Ti sei persa tutto della mia vita. Non ci sei stata per niente in tutti i miei anni. Sono qui perché merito delle risposte, voglio sapere dove sei stata e cosa hai fatto.

La risposta di Graziana, dopo le risposte di sua madre

La mamma è spiazzata dalle dichiarazioni della figlia, però con la speranza di poter dare delle spiegazioni, dice che il padre l’aveva tradita diverse volte e che era stanca di subire. Infatti le ha detto:

Andarmene è una parola grossa. Sono stata tradita parecchie volte, lui è stato per tre anni con un’altra persona, siamo stati separati in casa. Alla fine non ce l’ho fatta più, ho deciso di andarmene perché non era più possibile. Quando me ne sono andata, ho dormito per 10 giorni in macchina. Ho vissuto periodo di depressione.

Graziana con la speranza di poter avere delle risposte da sua madre, cerca di incalzarla più volte. Però la donna è in serie difficoltà, al punto tale che anche la stessa Maria De Filippo cerca di farle capire che la donna, ha cercato di dimenticarle.

Maria Stella ha spiegato a Graziana che la colpa è anche del padre, perché gli ha impedito per anni di vedere le figlie. Graziana alla fine, poco prima di chiudere lei stessa la busta, dice: