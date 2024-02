C'è Posta per te, la storia di Denise, che ha perso il fidanzato e le scuse di sua sorella Debora, per non averla potuta raggiungere

Nella serata di ieri, sabato 17 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te e Maria De Filippi, ha raccontato la storia di una ragazza chiamata Denise. La sorella Debora ha voluto farle una sorpresa, perché quando ha perso il fidanzato, lei non è potuta esserci.

CREDIT: MEDIASET

La ragazza purtroppo ha perso quello che lei definiva “l’uomo della sua vita” a causa di un arresto cardiaco durante una partita di calcio. La disperata corsa in ospedale ed i tentativi dei medici, per lui sono risultati essere inutili.

La sorella Debora, con il quale ha sempre avuto un rapporto speciale, si era trasferita da Pistoia a Milano. Però a causa del lavoro, è riuscita a raggiungerla solo 10 giorni dopo e Denise quando l’ha vista, le ha detto subito: “Finalmente sei qui, avevo solo bisogno di te!” Nel chiedere scusa alla ragazza Debora ha detto:

Davide aveva un carattere meraviglioso, perché tirava fuori il meglio di te. Quando sono arrivata a Pistoia dopo quello che è successo, ti ho trovata sul letto, con una coperta che ti copriva. In quell’istante ho capito che non c’ero stata in quel momento di dolore così grande. Non ero lì ad asciugarti le lacrime.

La sorpresa di Matteo Berrettini a Denise, dopo il lutto subito

Come sorpresa per la ragazza, c’era il campione Matteo Berrettini. Quest’ultimo ha detto di essersi commosso nel sentire la sua storia, sia per la grave e straziante perdita che ha subito, ma anche per il rapporto speciale che lei ha con la sorella maggiore.

Il campione nel parlare con Denise, ha voluto dirle della grande forza che ha e che sta dimostrando di avere. Inoltre, ha anche provato a convincerla a trasferirsi da Pistoia a Milano, per stare vicino alla sorella, ma anche per cambiare. Berrettini a Denise ha detto: