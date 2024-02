C'è Posta per te, Tiziana chiede dio far pace con la figlia ed il genere, che non le hanno fatto conoscere la nipote appena nata

Durante l’ultima puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di ieri, sabato 17 febbraio, in studio è andata Tiziana, che voleva far pace con la figlia Francesca ed il compagno Pompeo. La ragazza ha chiuso i rapporti con la madre quando ha avuto una figlia e non gliel’ha nemmeno fatta conoscere.

CREDIT: MEDIASET

La donna ha chiesto aiuto a Maria De Filippi, perché da circa 2 anni non ha nessuno rapporto con loro. Da quando la figlia ha partorito, hanno chiuso tutti i rapporti con lei, al punto tale che non le hanno nemmeno dato il permesso di vedere la bimba.

Tiziana ha raccontato che è lei la prima conoscere Pompeo. Lavoravano insieme e lo ha portato lei in casa. Tra i due ragazzi è nata una storia e poco dopo hanno scoperto di aspettare un figlio. Tutta la famiglia era al settimo cielo, ma è solo quando i due hanno un incidente, che succede l’impensabile.

CREDIT: MEDIASET

La mamma ha scoperto del sinistro e su tutte le furie, chiama subito Pompeo ed inveisce contro di lui. Una volta arrivata in ospedale però, tutto sembrava essere andato bene. Francesca e la piccola che portavano in grembo, stavano bene. Per questo Tiziana dimentica completamente ciò che era successo.

Tiziana e la disperata richiesta di far pace con sua figlia e suo genero

Nei giorni a seguire, Francesca va sempre a trovare sua madre, ma da quel giorno Pompeo non sale più a casa a salutarla. Tuttavia, la donna scopre che lui era arrabbiato con lei, solo diverso tempo dopo, quando si deve sottoporre ad un intervento. Il 26 dicembre quando nasce la bambina, tra loro si chiudono tutti i rapporti. La nonna si reca in ospedale, ma la figlia le impedisce di entrare nella stanza. La ragazza parlando con Maria De Filippi sulla sua decisione ha detto: