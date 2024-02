Nella puntata di “C’è Posta per te” andata in onda nella serata di sabato 3 gennaio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Sandro e Luciana. I due genitori purtroppo hanno dovuto subire troppo grande da sopportare, che sarebbe proprio la perdita del loro figlio maggiore, Amedeo.

L’uomo ha scelto di fare una sorpresa alla moglie, perché nel periodo in cui il ragazzo stava lottando contro quel brutto male, lui si è dimostrato “debole” e non ha aiutato la donna.

Sandro e Luciana avevano due figli, il più grande Amedeo ed il più piccolo Emanuele. Si sono conosciuti alle scuole medie e si sono messi insieme solo quando erano ormai grandi.

Tra loro è nata una bellissima storia d’amore, che ha portato al coronamento con la nascita dei loro bambini. Purtroppo a marzo del 2020, quando il figlio maggiore aveva solamente 12 anni, hanno notato uno strano rigonfiamento.

Papà Sandro ha spiegato che ci sono voluti 5 lunghi mesi per avere una diagnosi, che però era davvero straziante. I dottori hanno cercato di fare il possibile, ma si sono presti resi conto che la situazione era molto grave. Nella lettera l’uomo alla moglie ha scritto:

Ti ringrazio perché sei stata paziente con me, mi rincuoravi, grazie per essere sempre stata piena di calore. Sei la mamma migliore che tutti vorrebbero avere. Ti risposerei ogni giorno.

La storia di Sandro e Luciana, il regalo di Raoul Bova

Sandro come regalo per la moglie Luciana, ha chiesto Raoul Bova. Quest’ultimo nel sentire ciò che hanno subito, si è commosso. Per questo motivo alla donna, ha scelto di regalare una collana con una piccola croce, con un significato speciale ed anche un viaggio in Polinesia.

L’attore si è mostrato toccato dalla storia di questa famiglia, visto anche il decesso del figlio ed il dolore che questo ha provocato ad entrambi. Infatti quando ha avuto la possibilità di prendere parola, ha detto:

