C'è Posta per te, Iva chiede di poter riabbracciare il figlio Fabio, ma lui è convinto di non voler avere più rapporti con la sua famiglia

Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato 24 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di mamma Iva, che non vede il figlio Fabio da sette anni e mezzo. La loro situazione si è inclinata quando nella vita nel ragazzo, è entrata l’attuale moglie Valeria.

CREDIT: MEDIASET

La donna si è presentata in studio con le tre figlie, Micaela, Emanuela e Cristina ed il marito Aldo. L’uomo ha fatto da padre al primo figlio della donna, visto che il papà lo ha lasciato da solo con sua madre, ma ancora oggi non riesce a spiegarsi, perché ha chiuso i rapporti anche con lui.

Iva nel raccontare la sua storia a Maria De Filippi, ha detto che lei ha sempre avuto un rapporto speciale con Fabio, vista anche la situazione. Tuttavia, le cose all’improvviso cambiano, quando lui conosce una ragazza chiamata Valeria. Le due hanno una prima discussione, quando i due sono andati a convivere, quando la donna sente una telefonata, in cui la ragazza dice a Fabio: “Fai schifo come tua madre!”

CREDIT: MEDIASET

Iva la chiama pochi minuti dopo e tra loro scoppia una discussione, che si conclude con la donna che le dice che non deve più andare a casa. Per molto tempo non si parlano ed alla fine la tregua arriva quando il papà di Iva perde la vita ed i due ragazzi si presentano al funerale.

La decisione di Fabio, dopo aver parlato con la mamma Iva e le sue sorelle

Fabio e Valeria decidono anche di sposarsi, ma la sua famiglia si era convinta anche a non andare al loro matrimonio. Tra le due donne sarebbe scoppiata una lite molto accesa per gli abiti delle damigelle. Alla fine però, al termine di quella giornata tra madre e figlio la situazione è sempre più tesa.

Iva ed il figlio per circa 4 mesi si vedono nel negozio di Valeria. Poi per mesi chiudono tutti i rapporti. Fino a quando la mamma non scopre che lui ha iniziato ad avere rapporti con il padre. Quando va ad affrontarlo lui le dice: “Ti ho già cancellato dalla mia vita!”

CREDIT: MEDIASET

Durante la discussione a C’è Posta per te il ragazzo dice che adesso senza di loro, è molto più sereno. Nel spiegare la sua situazione ha detto che stava vivendo un momento buio della sua vita e che l’unica che gli è rimasta vicino è solo la moglie. La sua famiglia ha sempre cercato invece di farlo stare male. Iva gli chiede solo di poterlo riabbracciare, prima di perdere la vita. Tuttavia, l’uomo è convinto di voler avere più nulla a che fare con loro e che ora sta bene così.