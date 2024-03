C'è Posta per te, la storia di una mamma chiamata Jessica che non vede le figlie da 11 lunghi anni: la prima è molto arrabbiata con lei

Durante l’ultima puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di una mamma chiamata Jessica, che non ha rapporti con le sue prime due figlie, da 11 lunghi anni. Dopo la separazione sono andate a vivere con il padre e poco alla volta, non le ha più viste.

La conduttrice nel raccontare la storia di questa donna, ha detto che è rimasta incinta quando aveva solamente 15 anni. Lei ed il marito erano molto piccoli. Poco dopo scoprono di aspettare anche una seconda bambina, ma è dopo la nascita della seconda figlia, che vengono fuori tutti i problemi del suo matrimonio.

Il marito tutto faceva tranne che portare i soldi in casa e lei non poteva lavorare. Così tra loro iniziano a volare parole ed anche altre cose. Alla fine lei decide di prendere le figlie e tornare da sua madre. Quest’ultima in un primo momento le accoglie a casa, ma poco dopo le dice che deve tornare con il marito. Lei in quel periodo aveva conosciuto un altro uomo, che poi è diventato il secondo marito ed ovviamente si rifiuta.

Per questo motivo la giovane coppia si separa, ma in questa occasione Jessica riesce ad ottenere dal giudice la possibilità di vedere le due figlie tre volte a settimana. Tuttavia, in un primo momento tutto va bene, ma poco alla volta perde anche questa occasione. Dal momento in cui ha rapporti con le due figlie sono passati 11 lunghi anni. Così Jessica ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi.

La storia di Jessica a C’è Posta per te e le parole di sua figlia Corinne

L’unica che può accettare l’invito è la prima figlia, poiché l’altra è ancora minorenne. La ragazza si mostra subito molto arrabbiata nei suoi confronti. Le dice che lei doveva fare di tutto per riuscire ad averle nella sua vita, anche se doveva, denunciare il loro papà.

Maria De Filippi prova a farla ragionare, facendole capire che se Jessica non si è rivolta alle autorità lo ha fatto solo per il loro bene. Non voleva che nella loro vita entrassero gli assistenti sociali. La ragazza però nel parlare alla madre ha detto:

L’ultimo ricordo che ho di lei è che ci mette un giubbetto e ci dice: ‘Da oggi andate a vivere con vostro padre.’ Non credono al fatto che mi vuole bene, se fosse stato così avrebbe fatto l’impossibile, anche denunciando mio padre. Sicuramente non avrebbe funzionato, ma sarebbe stato stato un gesto per farci capire che teneva a noi. Questo incontro mi porta la consapevolezza di non essere una persona come lei. Le chiedo di evitare di cercarmi.

Alla fine Corinne ha scelto di chiudere la busta, dicendo che non le è mai mancato l’amore materno, grazie alla nonna ed alla zia.