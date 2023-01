Nella serata di sabato 21 gennaio, durante la terza puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Pasquale, un uomo che dopo il matrimonio interrotto con la moglie, non ha avuto più rapporti con le figlie. Le ragazze visto ciò che hanno passato, hanno avuto delle difficoltà.

CREDIT: CANALE 5

La conduttrice nel raccontare la storia di questo giovane papà ha detto che lui e la moglie vivevano insieme a Milano. Per 9 lunghi anni la famiglia era felice e serena.

Tuttavia, gli equilibri si interrompono quando lui scopre che la donna ha un amante, salvato al telefono con il nome di un’amica. Da quel momento vivono da separati in casa e tra i due ci sono molti diverbi.

Dopo circa 2 anni, l’uomo decide di andare via di casa e di vedere i tre figli quasi tutti i giorni. Però dopo aver perso il lavoro ed aver affrontato diversi problemi, decide di tornare a Napoli.

CREDIT: CANALE 5

Da quel momento le chiamate sono sempre meno e con le figlie ha sempre meno cose da dire. Fino a quando non arriva la drastica decisione di non sentirsi più per una discussione, causata dal fatto che lui non era stato informato della comunione del figlio più piccolo.

Sono passati circa 7 anni e tutti i ragazzi considerano come padre Ciro, l’uomo che vive con loro. Infatti Cristina, la più grande, parlando del suo papà biologico, dice: “Ho bei ricordi con Pasquale!”

La storia di Pasquale e la decisione delle figlie

L’uomo ha ammesso di aver provato a cercare le ragazze sui social, ma di avere poche informazioni su di loro. La figlia più piccola Stefania, sul dolore che le ha provocato quella separazione, ha detto:

Ancora oggi ho paura di buttarmi in una storia, a causa tua.

CREDIT: CANALE 5

La figlia maggiore nonostante ciò che ha passato, ha detto di aver perdonato il padre, ma di non riuscire a chiamarlo papà. Infatti, alla fine entrambe decidono di chiudere la busta, chiedendo il suo numero di telefono e dicendo che lo chiameranno quando si sentiranno pronte a dimenticare il passato.