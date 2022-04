Un altro drammatico incidente è avvenuto sulle strade italiane. La vittima purtroppo è una ragazza di soli 25 anni chiamata Rossella Cucchiarale. Era da sola e stava rientrando a casa. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

CREDIT: FACEBOOK

La notizia si è diffusa molto velocemente all’interno di tutta la comunità ed in tanti in queste ore, hanno voluto scrivere sui social un dolce pensiero per la giovane, ma anche per i suoi cari.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra domenica e lunedì 26 aprile. Precisamente lungo la strada che porta a San Ferdinando di Puglia, a Foggia.

Rossella stava rientrando a casa ed era da sola. Aveva passato la serata con alcune amiche e tutto stava procedendo normalmente.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, proprio quando era quasi arrivata alla sua abitazione, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Purtroppo è uscita fuori strada e la macchina si ribaltata più volte lungo il terreno.

Alcuni passanti quando hanno notato il drammatico incidente, hanno allertato i sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per la ragazza ormai non c’era più nulla da fare. Purtroppo è rimasta incastrata nelle lamiere del suo veicolo e nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Il messaggio del sindaco per la morte di Rossella Cucchiarale

Questa perdita così improvvisa e straziante ha spezzato i cuori dell’intera comunità, non solo della sua famiglia. Infatti in tanti hanno scelto di pubblicare sui social dei messaggi di cordoglio.

Tante sue amiche hanno voluto ricordare la vittima con delle foto e delle frasi molto dolci. Anche il sindaco di Cerignola ha voluto pubblicare un commovente pensiero sul web. Sul suo profilo Facebook ha scritto: