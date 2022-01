Si chiamava Nicoletta Selvaggio, ma per tutti era Nicole ed è l’ennesima vittima di un incidente stradale che è avvenuto nella giornata di giovedì 6 gennaio. Stava andando a lavoro, quando all’improvviso ha perso il controllo del suo veicolo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

Una perdita dolorosa e straziante che ha sconvolto due intere comunità. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 7.30 di giovedì 6 gennaio. Precisamente dopo lo svincolo per l’imbocco della strada statale 16 bis, che si trova a Cerignola, in provincia di Foggia.

La ragazza di appena 24 anni, era originaria di Trani, ma si era trasferita perché aveva trovato lavoro come infermiera al presidio di Emergenza territoriale. Era felice di questo suo nuovo impiego.

Tuttavia, nella mattinata del giorno dell’Epifania, Nicoletta doveva andare a lavoro. Infatti il dramma è avvenuto proprio durante il tragitto.

Per cause da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo ed è uscita di strada. Di conseguenza si è ribaltata più volte su un terreno che costeggia la via. L’impatto per lei è stato molto violento. Non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

Il tragico decesso di Nicoletta Selvaggio

Alcuni passanti hanno allertato in fretta i sanitari ed anche gli agenti di polizia. I suoi colleghi sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per la giovane non c’è stato più nulla da fare.

Purtroppo a causa dei traumi riportati dopo l’incidente, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, mentre era davanti a tutti i suoi amici e colleghi.

Due comunità ora sono in lutto per questa tragica ed improvvisa perdita. In molti infatti stanno scrivendo dei messaggi pieni di dolore sui social, per salutarla un’ultima volta, ma anche per mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari. Nel frattempo gli inquirenti stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica di questo episodio drammatico.