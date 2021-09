Sono ore di ansia ed apprensione quelle che sta vivendo la famiglia del bimbo di 3 anni, che mercoledì 1 settembre, è stato investito davanti alla madre. I medici durante la notte, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento alla testa, poiché aveva un’emorragia e dovevano fermarla.

Tutta la comunità sta pregando per questo piccolo, affinché arrivino buone notizie dall’ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverato. Le sue condizioni sono critiche ed i medici ancora non sanno se riuscirà a sopravvivere.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 settembre. Precisamente nel piccolo comune di Cervinara, in provincia di Avellino.

Il bambino era con sua madre ed erano usciti per fare delle commissioni. Erano appena scesi dalla macchina, per andare a casa dei nonni. All’improvviso, è riuscito a fuggire ed è arrivato alla parte opposta dell’abitazione.

È proprio a quel punto che la donna alla guida della Jeep Renegade, lo ha travolto. Non è riuscita ad evitarlo. Si è subito fermata per soccorrerlo e i presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti e vista la gravità della situazione, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Rummo di Benevento. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito.

Le condizioni del bimbo di 3 anni dopo il ricovero

Dopo l’arrivo nel nosocomio, i dottori hanno deciso di trasferirlo in eliambulanza al Santobono di Napoli. Dopo un’accurata visita hanno scoperto che aveva un’emorragia in testa e che dovevano intervenire per fermarla.

Infatti nella notte, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento. Subito dopo lo hanno intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Al momento è in coma farmacologico ed è in pericolo di vita.

Tutti ora sono in ansia per il piccolo. Sperano di poter ricevere buone notizie. Anche la sindaca Caterina Lengue si sta interessando alla vicenda e sta mostrando affetto e vicinanza ai suoi genitori.