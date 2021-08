Aveva solamente 10 mesi il bimbo che è stato trovato senza vita nel suo lettino. Il dramma si è consumato nella mattinata di martedì 3 agosto, in un’abitazione alla periferia di Cesena. La Procura per capire l’esatta dinamica della vicenda, ha disposto l’autopsia sul corpo.

Un evento tragico che ha scosso la comunità, ma soprattutto i suoi genitori. Nessuno ancora riesce a trovare delle risposte su questa tragica perdita.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto durante un pisolino nella mattinata di martedì 3 agosto. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova alla periferia di Cesena.

La mamma era impegnata nelle solite faccende. La notte e le ore precedenti erano trascorse normalmente. Non c’è stato alcun tipo di problema.

Tuttavia, ad un certo punto, quando la donna è andata a controllare, ha fatto la drammatica scoperta. Il bambino non rispondeva più e non si muoveva. Non sapendo cosa fare ha deciso di chiedere l’intervento urgente dei sanitari.

I medici vista la gravità della situazione, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno provato a rianimare il piccolo ed hanno anche deciso di portarlo in ospedale, per fare il possibile per aiutarlo. La condizione però è apparsa tragica sin da subito.

Il tragico decesso del bimbo di 10 mesi

Il personale del pronto soccorso ha fatto di tutto per aiutarlo, però le sue condizioni non sono mai migliorate. Alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso del neonato.

Nell’abitazione è arrivata anche una volante dei carabinieri e gli agenti hanno avviato subito tutte le indagini del caso. La stessa Procura della Repubblica di Forlì ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il decesso del piccolo sia avvenuto a causa della SIDS, la cosiddetta sindrome della morte in culla del neonato. Però, per far luce sull’accaduto il sostituto procuratore ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo, affinché la famiglia possa avere delle risposte più concrete sul tragico decesso.