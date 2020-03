Che fine hanno fatto Connor, Isabella e Suri, i figli che Tom Cruise ha avuto da Nicol Kidman e Katie Holmes ? Che fine hanno fatto i figli di Tom Cruise avuti con le ex mogli? E perché non li vediamo mai insieme?

Tom Cruise è un attore di fama mondiale, amato e apprezzato dal vasto pubblico del cinema internazionale. E se di lui si conoscono le storie d’amore, ma ancora di più i successi cinematografici che lo hanno visto protagonista delle miglior pellicole di sempre, un po’ meno si sa del suo ruolo di papà.

Tom Cruise infatti ha avuto due importantissime relazioni con quelle che possiamo definire le donne della sua vita e con entrambe ha dei figli. Tuttavia con gli anni l’attore non si è mai mostrato in pubblico con i suoi figli avuti da Nicol Kidman e Katie Holmes. Rispetto della privacy? Non proprio. A quanto pare l’attore e produttore cinematografico statunitense non ha dei rapporti idilliaci con i suoi figli, o meglio con sua figlia Suri, sembra infatti che con la ragazza i rapporti siano totalmente nulli dal 2014. Diverse invece le relazioni instaurate con i due figli più grandi, Connor e Isabella, con i quali papà Tom sembra avere un buon rapporto anche se piuttosto discreto, anche in questo caso infatti le apparizioni pubbliche si possono contare sulle dita di una mano. Sarà anche a causa del rapporto burrascoso che l’uomo ha con la sua ex Nicol Kidman?

Sembra in realtà che i rapporti dei figli con papà Tom siano regolati o meglio condizionati da un’altra cosa, ovvero l’appartenenza dell’attore 57enne, oggi impegnato sul set di Mission Impossible 7, a Scientology. Suri infatti sarebbe l’unica figlia di Cruise a non aver aderito all’’organizzazione che ha sede principale negli Stati Uniti e che raccoglie e diffonde dal 1954 l’insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard di cui Tom si fa portavoce.

Il figlio Connor invece oggi vive a Clearwater, in Florida, vicino al quartier generale di Scientology, di cui come il padre e la sorella Isabella è convinto sostenitore e praticante. Sicuramente la scelta di Connor ha contribuito alla vicinanza con suo padre anche se il ragazzo nella vita ha anche altre passioni, prima fra tutte la musica e il dj set. E se Connor e e Tom hanno un buon rapporto lo stesso non si può dire del ragazzo e di sua madre. Colpa di Scientology? La fede dell’organizzazione del resto vieta agli adepti qualsiasi rapporto con i non credenti perché ritenuti devianti e pericolosi. Dal suo canto però la Kidman non ha mai voluto parlare dell’organizzazione perché rispetta la scelta dei suoi due figli che ne fanno parte.

E Suri invece? Secondo alcuni tabloid americani, sembra che padre e figlia non abbiamo rapporti in quanto la più piccola della famiglia Cruise sia stata educata da sua madre Katie Holmes al cristianesimo e questa scelta non andrebbe d’accordo con il culto di Scientology.

Fatto sta che a guidare dalle foto che la Holmes pubblica insieme a sua figlia, la bambina cresce sempre di più diventando ogni giorno sempre più bella.