Aveva appena festeggiato il suo ottavo anniversario di matrimonio Chelsea Turvey, una giovane mamma di appena 33 anni, che ha lasciato il marito e ben cinque figli. Purtroppo solo pochi giorni dopo questo lieto evento, senza ancora una motivazione, ha perso la vita.

In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, che non riesce ancora a farsene una ragione. Sono attoniti e sconvolti dalla perdita subita.

I primi di dicembre Chealsea Turvey, insieme al marito Jamie ed i loro 5 figli: Atreyu, Alexis, Kruize, Jaxon e Tyson, avevano deciso di festeggiare il loro ottavo anniversario di matrimonio.

La coppia aveva deciso di indossare gli abiti scelti per quel giorno ed aveva fatto delle foto tutti insieme. Era un momento davvero felice per loro, che nel giro di poco tempo si è trasformato in un dramma.

Chealsea purtroppo a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo, ha perso la vita. Tutti sono sconvolti, poiché il dramma è avvenuto il 6 dicembre, ma da quel giorno ancora non conoscono la causa della sua scomparsa.

Un’amica di famiglia, per aiutare l’uomo nelle spese che dovrà affrontare, hanno scelto quindi di avviare una raccolta fondi, sulla nota piattaforma di GoFoundMe.

Il ricordo dell’amica di Chelsea Turvey

Nel post sul social, Hollie Simpson ha scelto di ricordare la giovane donna, che viveva per la famiglia, ma soprattutto per i suoi figli. Nel messaggio ha scritto:

Se hai avuto la fortuna di conoscere Chelsea e di vederla toccare il tuo cuore, come ha fatto con tanti altri, tieni questi ricordi vicini e portala sempre con te. Come amici e familiari siamo stati tutti testimoni dell’amore e della gentilezza che ha riversato negli altri.