Chi è Angela? La ragazza che la tv russa ha fatto passare per Olesya. Ecco cosa sta succedendo e la rabbia degli italiani

Se prima l’Italia intera stava sperando che Olesya Rostova fosse Denise Pipitone, nelle ultime ore, quelle che si leggono sul web, sono soltanto parole di rabbia. Rabbia dovuta dal comportamento dello show russo, che sta usando una vicenda dolorosa, soltanto per fare ascolti.

Da poche ore, è stata diffusa una nuova notizia, riguardo un’altra ragazza: Angela. Chi è questa Angela? Dopo la puntata di ieri, il conduttore della trasmissione russa, ha pubblicato una foto in compagnia di Olesya e l’ha accompagnata da queste parole:

La nostra Olesya Rostova è la bambina scomparsa in Sicilia, Denise Pipitone? Come si chiamava la bambina alla nascita, che da tanti anni cerca papà e mamma? Angela? Lida? Denise? .. Da diversi giorni, ormai, sui canali italiani vengono trasmessi frammenti di “Let Them Talk”. E madri con storie simili vengono da noi da diverse città della Russia e dell’Ucraina. Chi è la madre della nostra Olesya? Molte emozioni e risultati del DNA. Oggi e domani. 19:40. @ 1tv