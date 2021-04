Dopo la notizia sul sangue di Olesya, Piera Maggio rompe di nuovo il silenzio con un post su Facebook

Poco fa è arrivata la notizia che non ci sarà nessun collegamento con la tv russa, sul caso di Olesya e Denise Pipitone. Il responso è stato posticipato di 24 ore, per la puntata di domani. Poco fa, Piera Maggio è tornata a dire la sua, sul suo profilo Facebook:

Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta. Piera Maggio & Pietro Pulizzi #CerchiamoDenise ♡.

Una madre che cerca la sua bambina da 17 anni, costretta a stare ad un ricatto mediatico, solo per conoscere il gruppo sanguigno di una ragazza. Una ragazza che potrebbe essere la sua Denise.

Piera Maggio e l’avvocato Giacomo Frazzitta hanno deciso di procedere con un altro approccio. Ecco quanto dichiarato dal legale:

Pensavamo che il contatto con i colleghi russi ci consentisse di poter avere dei dati più velocemente, ma non è così. Siamo abbastanza delusi. Siamo in attesa di fare questa verifica per poter eventualmente considerare altri accertamenti, oppure terminare questa ‘sagra’ avviata dalla tv russa, mal supportata da tutti noi.