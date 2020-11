View this post on Instagram

Graditi ospiti nel nostro gazebo durante "Ruote nella storia" a Morimondo! Un Grazie speciale a Geronimo La Russa e @automobileclubmilano per la disponibilità! @paolabencini #LiveYourFerrariPassion #sfcabbiategrasso #geronimolarussa #ruotenellastoria2019 #acistorico #lodimorimondo #aci #automobileclubmilano