Chi è Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che suona la chitarra sui tetti a Roma Jacopo Mastrangelo, ha incantato tutti suonando la sua chitarra sui tetti a Roma e tutti si chiedono chi è e cosa fa nella vita; conosciamolo meglio

Jacopo Mastrangelo è, ormai, una star, una presenza costante nelle nostre vite in questo periodo così difficile che stiamo attraversando. Il giovane ha incantato tutti con il suo talento, suonando la sua chitarra sui tetti di Roma. “C’era una volta in America” del maestro Ennio Morricone, “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini, “Sally” di Vasco Rossi sono solo alcuni dei pezzi suonati dal giovane. Ma chi è Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che suona la sua chitarra sui tetti a Roma? Conosciamolo meglio insieme.

Jacopo Mastrangelo è nato a Roma il 26 Aprile 2001. Il giovane chitarrista ha festeggiato, dunque, il suo diciannovesimo compleanno da poco, in quarantena come tutti gli italiani. Frequenta il liceo classico e vorrebbe diventare un commercialista come suo padre ma il successo che ha avuto in questi giorni, suonando la sua chitarra suo tetti di Roma potrebbe fargli cambiare idea. Per adesso Jacopo Mastrangelo sta seguendo le sue video lezioni in attesa della maturità.

Suo padre, Fabio Mastrangelo, è un dottore commercialista con la passione per la musica. Come lui, anche il papà di Jacopo Mastrangelo è chitarrista e produttore musicale e lo sostiene in questa nuova avventura.

Tra le amicizie di Jacopo Mastrangelo ci sono numerosi artisti e musicisti. Nel 2018, il giovane ha aperto lo studio di registrazione Box 35 insieme al producer Luca Nicchiarelli e al cantautore Federico Mastro.

"Nessun Dorma" Gepostet von Jacopo Mastrangelo am Sonntag, 29. März 2020

Uno dei brani più apprezzati suonati da Jacopo Mastrangelo è stato il brano “C’era una volta in America” del maestro Ennio Morricone. Nei suoi video che posta sulla sua pagina Facebook c’è tutto quello che dovrebbe renderci orgogliosi di essere italiani: c’è Roma, i tramonti nella capitale, la bandiera tricolore che sventola, i gabbiani sui tetti, il Bernini, il Borromini, un bellissimo e bravissimo ragazzo italiano e poi ci sono Ennio Morricone, Vasco Rossi… c’è l’Italia!

Anche Vasco Rossi ha apprezzato la sua musica e ha postato il video in cui Jacopo Mastrangelo suona “Sally” su una terrazza che si affaccia su una Piazza Navona semi-deserta… Il commento del cantante mostra la sua ammirazione:

“Kom..plimenti. Complimenti al giovane chitarrista con la vista mozzafiato su Piazza Navona che ieri ha suonato Sally. Molto suggestiva”.

Un talento straordinario, quello di Jacopo Mastrangelo che ha stregato tutti e che potrebbe portarlo al successo.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, lo aveva invitato a suonare “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini, sulla terrazza del Campidoglio.

“Vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il Coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Un omaggio di Roma ai suoi cittadini, agli italiani e a tutto il mondo. Siamo sulla terrazza del campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una roma deserta, dai tetti di piazza Navona. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti”.

Che dire, noi gli auguriamo di non smettere mai di sognare e farci sognare, con la sua chitarra sui tetti di Roma!