Sandro Berni presenta Italia: progetto simbolo della lotta al Coronavirus Il designer di cucine fiorentino lancia un messaggio di forza e speranza ai medici e agli italiani, per tutti i sacrifici contro questo nemico invisibile. Ecco la nostra intervista a Sandro Berni.

Il designer fiorentino, Sandro Berni – ideatore nel 2013 della prima cucina al mondo con Orto funzionante – dedica un progetto significativo al lavoro degli operatori sanitari e alle persone che stanno soffrendo in questa drammatica emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Il progetto del designer fiorentino

Si chiama Italia e – come spiega il noto designer di cucine – vuole essere un simbolo, che racchiude in sè un messaggio importante.

Il progetto rappresenta, infatti, la forza dei medici che rischiano la vita ogni giorno per tutti noi, in questo momento difficile e anche degli italiani che sono deceduti in questa guerra invisibile.

Abbiamo, dunque, intervistato Sandro Berni, per ascoltare la sua voce, che si svela a sostegno e conforto di tutti i nostri connazionali, che stanno affrontando tale crisi con grande sacrificio.

L’intervista: come un progetto simbolico può diventare così concreto e reale

Buonasera Sandro. Volevamo sapere qual è stato il sentimento che ha prevalso in lei nell’ ideazione di questo progetto?

Ammirazione per i medici, patriottismo e la solidarietà per tutte le famiglie delle persone decedute.

Nel progetto, i colori della bandiera italiana risplendono anche sullo sfondo più tetro e danno grande coraggio a tutto il nostro popolo che non è mai stato così unito come adesso.

Le ante si aprono come due finestre di speranza sull’Italia, che sta lottando ogni giorno. Cosa si sente di esprimere riguardo a questa drammatica situazione?

Si, ha centrato il mio pensiero. Penso che abbiamo una sanità che sta dimostrando di essere tra le migliori al mondo. Non ho mai sentito un medico in prima linea lamentarsi e tutti loro combattono in silenzio per noi.

Ne vado fiero e vado fiero del sacrificio che stanno facendo tutti gli italiani, sia a livello lavorativo che personale. Ho voluto dare un piccolo segnale d’incoraggiamento a tutti.

Nella foto di sinistra c’è Irene, medico che lotta in prima linea all’ospedale Torregalli a Firenze ed è proprio lei che incita tutti noi a tenere duro ed essere forti.

E’ una mia cara amica e nell’ispirazione del progetto volevo una persona vera, nella quale avessi grande stima. Ecco, lei mi da davvero coraggio ed è sempre stata una persona seria e con una gran forza.

Il progetto Italia rimarrà un simbolo oppure sarà concretamente realizzato?

Il progetto nasce come simbolo e non sarà in nessun catalogo commerciale. Sarà realizzato solo su richiesta specifica, sentita con il cuore, e una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.

Lei è un designer affermato, che della creatività ne ha fatto il suo talento e la sua professione. Come quest’ultima può aiutare anche le altre persone in un momento così drammatico?

Ha sentito delle valvole stampate in 3D applicate alle maschere di Decathlon per le terapie intensive? La creatività unita al know-how può essere usata in ogni situazione.

Stamani mi sono iscritto, su suggerimento del ministro all’innovazione Paola Pisano, al progetto Global Hackathon dove si fa un appello mondiale, in particolare agli innovatori, designer e produttori, dove tutti possono cooperare condividendo idee e know-how per aiutare il pianeta in questa catastrofe.

Una curiosità. Dalle ante si scorgono delle piantine? Hanno anche loro un significato? Forse per un legame al suo stile…

Niente è lasciato al caso e mi fa piacere che lei abbia scovato anche questo dettaglio. Si, il riconoscimento va alla cucina con l’orto, ideata nel 2013, perche mi ha dato la possibilità di essere conosciuto nel mondo del design e dell’innovazione.

Se non l’avessi disegnata e fatta produrre, probabilmente oggi nessuno avrebbe parlato del progetto Italia.

Chi è Sandro Berni

Sandro Berni, designer fiorentino, viene definito spesso dalla stampa come innovatore del made in Italy e lo Steve Jobs delle cucine, nel 2013 ha disegnato e fatto produrre la prima cucina al mondo con Orto funzionante che è diventata virale sul web nel mondo.

Nel 2016 ha disegnato e fatto produrre Aerodinamica Connect, la prima cucina al mondo che richiama le linee delle auto sportive italiane, equipaggiata con elettrodomestici speciali che si comandano dal telefono anche da remoto.

E’ possibile seguire i progetti del designer sul suo profilo Instagram @sandrobernidesign.

