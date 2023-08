Si chiamava Francesca Tibaldi la donna di 43 anni, che purtroppo è deceduta a causa di una caduta da un sentiero, mentre stava facendo un’escursione con i suoi amici. Aveva deciso di proseguire il percorso da sola, ma poco dopo è avvenuto l’impensabile.

Sono davvero tante le persone che la stanno ricordando sui social, anche per mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti dall’improvviso e straziante lutto. Nessuno riesce a capire come sia potuto accadere.

Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 9 agosto. Precisamente nel comune di Roncobello, che si trova nella provincia di Bergamo. Francesca in realtà viveva nella zona di Cornaredo, a Milano.

Era una grande amante della montagna. Infatti dai suoi profili social, sono davvero tante le foto che ha pubblicato sulle sue escursione e sulla sua altra grande passione, che era il Milan.

In quella giornata con alcuni suoi amici, si era recata con un gruppo di suoi amici, in Val Brembana. Erano arrivati tutti insieme al rifugio Lago Gemelli.

Tuttavia, durante la strada per scendere, la comitiva ha deciso di fermarsi per una breve sosta. Francesca invece, ha deciso di proseguire da sola. Quando loro sono arrivati al parcheggio, hanno notato che l’auto della donna era ancora lì e di lei non c’erano più tracce.

La scoperta del corpo di Francesca Tibaldi e lo strazio per la sua perdita

Hanno lanciato tempestivamente l’allarme. Da qui sono partite le ricerche da parte degli uomini del soccorso alpino, dei Carabinieri ed anche dei Vigili del Fuoco. Anche l’elisoccorso per l’emergenze è decollato.

Tuttavia, poche ore dopo, prima dell’alba è venuta fuori la triste realtà. Francesca era caduta in un canalone per circa 100 metri e quando il medico è arrivato da lei, non ha avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Purtroppo per la donna non c’era ormai più nulla da fare. In tanti in queste ore, sono sconvolte da questa perdita così grave e straziante ed infatti, sui social, sono molte le persone che hanno voluto ricordarla con un post o un messaggio di vicinanza alla famiglia.