Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Alec Baldwin che ha lasciato tutto il mondo del cinema senza parole. Il celebre attore stava lavorando alle riprese del film western “Rust” quando all’improvviso ha sparato. L’incidente sul set ha causato una vittima ed un ferito. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tragico incidente sul set del film western “Rust”. Nel bel mezzo delle riprese Alec Baldwin ha premuto il grilletto della pistola di scena sparando involontariamente contro altre due persone che stavano lavorando sul set. L’accaduto ha provocato la morte della direttrice di fotografia mentre il regista è rimasto ferito.

Durante le riprese al Bonanza Creek Ranch, nel New Mexico del film western “Rust” Alec Baldwin ha sparato involontariamente premendo il grilletto della pistola di scena. A diffondere la notizia sui media sono state le autorità locali le quali hanno anche reso noto che non è ancora stata presentata nessuna accusa.

Le vittime rimaste coinvolte nel dramma sono Halyna Hutchins e Joel Souza. La donna è la direttrice 42enne della fotografia la quale è deceduta a causa delle ferite troppo gravi riportate mentre l’uomo è il regista 48enne rimasto leso. Quest’ultimo, a causa delle sue condizioni critiche, è stato portato subito in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni sul suo stato di salute.

Adesso il tragico incidente che vede protagonista Alec Baldwin è oggetto di indagine ma le autorità locali ancora non hanno presentato nessuna accusa ed effettuato arresti. A seguito dell’accaduto l’attore americano si è recato spontaneamente presso il commissariato dove ha risposto ad alcune domande. Così come riferisce il portavoce dello sceriffo di Santa Fe Juan Rios:

Ha fornito dichiarazioni e ha risposto alle loro domande. È entrato volontariamente e ha lasciato l’edificio dopo aver terminato l’interrogatorio.

Dopo aver terminato l’interrogatorio, Alec Baldwin è uscito dall’edificio ed è scoppiato in lacrime. Sul web circola una foto che ritrae l’attore piegato su se stesso nel parcheggio del set, in new Mexico, subito dopo la tragedia. Nel giro di poche ore l’immagine immortalata da un fotografo è diventata virale in rete diffondendosi su tutti i siti.