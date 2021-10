"Non ci sono parole per trasmettere il mio shock": parole di profondo dolore quelle di Alec Baldwin, a poche ore dall'incidente sul set

Il mondo del cinema è ancora profondamente sotto shock per quanto accaduto nella giornata di ieri. Si stavano svolgendo le riprese del film western “Rust“, in New Mexico, quando Alec Baldwin, noto attore di Hollywood, ha esploso un colpo di pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ha ferito il regista Joel Souza.

Drammatico e incredibile ciò che è capitato ieri sul set del film western “Rust“. Troupe e attori si trovavano nel Bonanza Creek Ranch, nel New Mexico, quando una delle pistole di scena ha sparato accidentalmente un colpo. Il dramma sta nel fatto che il proiettile era vero e che ha ucciso una persona e ferito un’altra.

A premere il grilletto, molto presumibilmente ignaro che si trattasse di una pistola carica, è stato Alec Baldwin. La star di Hollywood, che nel film veste i panni di uno dei protagonisti, ha colpito in pieno e ucciso la direttrice della fotografia, la 42enne Halyna Hutchins.

Lo stesso proiettile, ha poi ferito gravemente anche il regista Joel Souza, che ora si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Santa Fe.

L’episodio ha scioccato tutti i presenti sulla scena, soprattutto lo stesso Baldwin. L’attore continuava ad urlare e chiedersi come mai gli avessero dato una pistola calda, che in gergo significa carica.

Le prima parole di Alec Baldwin

Naturalmente, sulla vicenda si è aperta un’indagine, portata avanti dall’ufficio dell sceriffo di Santa Fe. L’arma incriminata è stata sequestrata e lo sceriffo ha subito interrogato Alec Baldwin e tutti gli altri testimoni.

Nelle ultime ore, una foto dell’attore accasciato a terra in lacrime, subito dopo essere uscito dall’interrogatorio, è diventata virale sul web.

A qualche ora di distanza dal fattaccio, Alec Baldwin ha pubblicato una nota sui suoi canali social ufficiali, scrivendo: