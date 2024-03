In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, in cui purtroppo una 27enne ha perso la vita. Il suo fidanzato di 35 anni, che era alla guida della Ford Fiesta si trova ora in arresto, per il reato di delitto colposo.

Saranno solo i rilievi e gli ulteriori accertamenti del caso a dare delle risposte concrete su cosa è successo, la ragazza purtroppo ha perso la vita sul colpo. I due conducenti invece, dopo un primo controllo di routine, non risulterebbero essere in pericolo di vita, ma sono stati ricoverati solo in via precauzionale.

Il dramma si è consumato intorno alla mezzanotte di martedì 12 marzo. Precisamente lungo la Salaria, al chilometro 70, all’altezza del bivio per San Giovanni Reatino, che si trova nella provincia di Roma. Il 35enne era alla guida della sua Ford Fiesta e vicino a lui c’era la sua fidanzata, di origini polacche, che si chiamava Veronika Wrzesinska.

Non è ancora chiaro dove erano diretti. Tuttavia, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, all’improvviso si sono scontrati frontalmente contro un tir, che stava procedendo nel loro senso di marcia opposto. La piccola utilitaria è diventata praticamente un cumulo di lamiere. Infatti i passanti, hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Chi era la 27enne deceduta nel sinistro e cosa è emerso sull’accaduto

CREDIT: FLYDRONE

Sul posto sono arrivati d’urgenza anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarla dalle lamiere. Tuttavia, quando l’hanno affidata ai sanitari, nonostante le loro disperate manovre di rianimazione, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il fidanzato ed il conducente del tir, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Però è proprio dagli accertamenti che gli agenti hanno scoperto che il 35enne era alla guida della sua auto, con un tasso alcolemico di 2,93. Di conseguenza, hanno disposto l’arresto per il reato di delitto stradale.

Veronika Wrzesinska aveva solamente 27 anni ed era una grande amante dei viaggi. Viveva nel piccolo comune di Torricella in Sabina. Aveva frequentato l’istituto alberghiero ed ora stava studiando Servizi Giuridici e Criminologia. La sua improvvisa scomparsa, ha sconvolto migliaia di persone, che ora la stanno ricordando con dei post sui social.