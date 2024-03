Grave incidente stradale a Rieti, 27enne morta sul colpo, il fidanzato è in ospedale in condizioni disperate

Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato nella notte nella strada che porta al comune di Rieti. Purtroppo ad avere la peggio una 27enne, che è deceduta praticamente sul colpo, mentre il suo compagno di 35 anni, che sembrerebbe era alla guida dell’auto, è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia ed anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare i due ragazzi dalle lamiere del loro veicolo. Tuttavia, quando i medici hanno preso in cura la ragazza, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il sinistro si è consumato poco dopo la mezzanotte di martedì 12 marzo. Precisamente lungo la Salaria, al chilometro 70, all’altezza del bivio per San Giovanni Reatino, che si trova nella provincia di Roma. La coppia da ciò che è emerso era nella loro auto, ma non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile. Non si sa bene per quale motivo, ma i due ragazzi si sono scontrati frontalmente contro un tir che procedeva nel loro senso di marcia opposto. La situazione è apparsa disperata sin da subito.

Le indagini per il sinistro ed il decesso della 27enne

CREDIT: FLYDRONE

I passanti nel vedere la gravità del sinistro, hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, gli agenti di Polizia, i Vigili del Fuoco ed anche i soccorritori. Per poter fare gli accertamenti del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore.

Successivamente, i medici hanno preso in carico la ragazza di 27 anni, di origini polacche. Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo a causa del violento impatto contro il mezzo pesante, ha perso la vita praticamente sul colpo.

Il fidanzato di 35 anni, è apparso anche lui in condizioni molto gravi. Per questo motivo lo hanno trasportato in ospedale, ma da quello che scrive il quotidiano Il Messaggero, una volta qui, dagli accertamenti di routine è emerso appunto che era alla guida con un tasso alcolemico di 2,93. Di conseguenza per lui hanno disposto l’arresto per delitto stradale, anche se ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione.