Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Solo in queste ultime ore è emerso che la vittima è l’attrice e costumista di 35 anni, Ludovica Bargellini. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito e i medici, nonostante il trasporto in ospedale, non sono riusciti a fare nulla.

Quello di questa notte non è l’unico incidente avvenuto nella Capitale. Altre persone sono rimaste vittime in gravi impatti.

Stando alle informazioni che hanno reso note diversi media locali, il dramma si è consumato nella tarda notte di martedì 19 aprile. Precisamente tra la Cristoforo Colombo e l’incrocio con via Grotta, a Roma.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna di 35 anni, fosse sulla sua auto. Molto probabilmente, ha perso il controllo del veicolo per un colpo di sonno ed è andata a schiantarsi contro un muro. Non risultano esserci coinvolti altri mezzi.

I passanti quando si sono resi conto dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme sia alle forze dell’ordine che ai sanitari. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, poiché la vittima era rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

Hanno lavorato a lungo per liberarla, ma le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Era in grave pericolo.

Il tragico decesso dell’attrice Ludovica Bargellini

I medici intervenuti, dopo averla stabilizzata sul luogo dell’incidente, l’hanno trasportata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata. Hanno provato a lungo ad aiutarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il tragico decesso.

Le forze dell’ordine al momento sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico impatto. Vogliono capire il motivo per cui l’attrice abbia perso improvvisamente il controllo della sua automobile.

Ludovica Bargellini era originaria di Pistoia, ma si era trasferita a Roma ormai da tempo. Era molto conosciuta perché ha preso parte alla serie tv andata in onda su Sky Tv, The Youg Pope. Inoltre, era apparsa anche in televisione nelle pubblicità di Campari, Sky, Now Tv.