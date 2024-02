Un gravissimo episodio è quello che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 gennaio. Una donna di 50 anni, chiamata Ombretta Castellani, purtroppo ha perso la vita dopo che una catasta di legna, che doveva usare per accendere la stufa, le è crollata addosso.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Praticamente ha perso la vita sul colpo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il triste episodio è avvenuto intorno alle 16, di mercoledì 31 gennaio. Precisamente nella sua abitazione che si trova via Erbe, nel comune di Roncade, che si trova nella provincia di Treviso.

La donna in quei minuti era da sola in casa, non c’era nessuno membro della sua famiglia. Probabilmente stava facendo tutti le attività che faceva quasi ogni giorno, come mantenere il fuoco acceso.

Intorno alle 16, è uscita fuori nella sua legnaia. Forse ha provato a prendere qualche pezzo di legna, ma tutta quella catasta le è crollata addosso. I vicini nel sentire il forte rumore, sono andati subito a controllare.

Tuttavia, si sono presto resi conto che la situazione della 50enne era molto grave. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, con la speranza di poterle salvare la vita.

Il decesso di Ombretta Castellani dopo la caduta della legna

I medici sono presto intervenuti nell’abitazione di via Erbe. Però anche loro si sono resi conto che le condizioni di Ombretta erano disperate. Infatti dopo averla liberata da quella legna, che le era caduta addosso, hanno cercato di rianimarla.

Hanno provato a lungo con le manovre di rianimazione. Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo la donna è deceduta sul colpo e non c’era nulla da fare per salvarle la vita.

Sull’accaduto stanno anche indagando le forze dell’ordine. Ombretta in quei minuti era da sola in casa e tutto ciò che è successo fa ipotizzare che è rimasta vittima di un grave incidente domestico. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.