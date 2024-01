Un’altra vittima la notte di Capodanno. Rosario Bruno ha perso la vita a soli 41 anni, era un appuntato dei Carabinieri. Si è ribaltato con la sua vettura ed è rimasto per ore incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. La straziante scoperta fatta da un passante, che ha subito lanciato l’allarme.

La tragedia è accaduta a Lodi, Rosario Bruno si è ribaltato mentre era alla guida della sua vettura ed è uscito fuori strada. Uno scontro che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Per ore è rimasto, privo di vita, incastrato tra le lamiere del mezzo, finché un passante non ha notato l’abitacolo ribaltato al lato della carreggiata sulla provinciale 140, che collega Borgo San Giovanni a Lodi Vecchio.

Sul posto, dopo la chiamata, sono subito giunti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. È stato necessario anche l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco, che si sono occupati di recuperare il corpo senza vita di Rosario Bruno. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare l’appuntato dei Carabinieri. I paramedici sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. L’agente era molto conosciuto e stimato nella zona. Nelle ultime ore tutti lo stanno ricordando come un lavoratore instancabile, un esempio per tutti i suoi colleghi delle forze dell’ordine. Rosario Bruno era originario di Lamezia Terme ed era in servizio per la compagnia mobile Duomo di Milano.

Era un lavoratore instancabile, conosciuto e stimato sia dai colleghi che dai superiori. Ci uniamo al dolore della famiglia e ci impegniamo a tenere vivo il ricordo del nostro amico, collega e fratello. Sempre.

L’appuntato era in ferie e sembrerebbe, da una prima ricostruzione dei fatti, che si stesse recando ad una festa di fine anno, quando avrebbe perso il controllo della sua Kia Sportage nera. La dinamica del sinistro stradale non è ancora chiara. L’appuntato lascia la sua compagna e un figlio di soli 10 anni.