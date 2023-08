Chi era Susannah Lucy Boddie, la 27enne inglese che ha perso la vita a causa di una caduta in bici, mentre era con il fidanzato

Si chiamava Susannah Lucy Boddie ed era una scienziata del Governo inglese la 27enne che ha perso la vita dopo una caduta da una bici, davanti agli occhi inermi del suo fidanzato. Ora sono in corso tutte le indagini del caso, per capire cosa è successo.

Erano insieme in vacanza e per loro dovevano essere dei giorni all’insegna del relax e della spensieratezza. Quando all’improvviso però, è avvenuto l’impensabile. Qualcosa di davvero molto grave.

I fatti sono avvenuti intorno alle 10 di venerdì 11 agosto. Precisamente nel comune di Toscolano-Maderno, che si trova nella provincia di Brescia. Non è ancora chiaro dove i due fidanzati erano diretti. Erano in bici e stavano visitando la zona.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, la 27enne ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote. Aveva il casco in testa, ma la caduta è apparsa sin da subito molto grave.

I passanti che hanno assistito alla scena, si sono presto resi conto della criticità della situazione ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi hanno anche chiesto l’aiuto dell’elisoccorso, arrivato sul posto in pochi minuti.

Tuttavia, a causa della rovinosa caduta a terra, la ragazza ha perso la vita praticamente sul colpo. Hanno cercato invano di rianimarla per diversi minuti, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Chi era Susannah Lucy Boddie

In queste ultime ore il Corriere di Brescia, ha reso note diverse informazioni che riguardano proprio la ragazza. Da ciò che hanno scritto era una mente brillante alle dipendenza del Governo del Regno Unito.

Si era laureata in farmacia nella prestigiosa di Cambridge, nel 2019 aveva anche ottenuto un master in biologia dei sistemi.

Nonostante la sua giovane età nel 2019 era stata assunta a Downing Strett. Di conseguenza nel 2020, è stata una di quelle persone che ha aiutato a gestire la pandemia, grazie alla sua mente brillante e perspicace. Il fidanzato che ha assistito a tutta la scena, purtroppo ora è ricoverato in ospedale in stato di shock.