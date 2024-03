Chi l’ha visto chiama l’albergatrice che ha puntato il dito contro il marito di Liliana Resinovich: le sue sconvolgenti parole

Federica Sciarelli, durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva Chi l’ha visto? è tornata sul caso di Liliana Resinovich. Nuovi dettagli infittiscono il mistero della donna scomparsa a Trieste e poi ritrovata senza vita nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Il fratello Sergio, la cugina e il legale era ospiti in studio per discutere dei nuovi elementi emersi dopo un’inaspettata testimonianza.

Una donna, che conosceva bene Liliana Reninovich, ha deciso di parlare dopo tanto tempo, puntando il dito contro il marito Sebastiano Visinitin. Ha dichiarato di aver avuto timore, ma ora ha bisogno di liberarsi da un peso. Non sa se la sua testimonianza potrà essere utile alle indagini ma c’è una frase dell’uomo che per tanto tempo l’ha ossessionata.

L’inviata di Chi l’ha visto? ha contattato quella donna, un’albergatrice che ospitava spesso Liliana e Sebastiano. La donna ha rivelato alla trasmissione che durante le ultime visite, prima della scomparsa della donna, i due avevano un rapporto teso. Li aveva visti litigare e aveva assistito ad una scena di Sebastiano arrabbiato, che aveva lanciato un borsone verso Liliana, poiché lei non si sbrigava a portare i bagagli in camera.

Non solo, la testimone ha rivelato che una volta era stata costretta a dare loro una camera con letti separati, per via della poca disponibilità delle stanze e Liliana Renisovich, in confidenza, le aveva chiesto se fosse stato possibile farlo anche le successive volte, poiché non sopportava più il marito. Ma il racconto continua.

La testimonianza dell’albergatrice sul marito di Liliana Resinovich

Nella mia insistenza sulla scomparsa di Liliana, lui mi risponde irritato che lo sa lui e che decide lui, che è stato un incidente. Poi si corregge e mi dice ‘Che sto dicendo, sono fuori di testa, non so più quello che dico’.

Ha iniziato a balbettare, non sapeva cosa dire. Io allora gli ho chiesto se era successo un incidente e lui mi ha detto che non voleva dire quello, che era sotto pressione e ha cambiato la situazione. Ma io continuo a pensarci. A Giugno è passato qua e abbiamo avuto una brutta discussione, lui si è arrabbiato. In quella occasione, io gli ho detto che sapeva benissimo che io ero amica di Liliana e che sapeva cosa ci eravamo dette. Allora lì lui ha sgranatogli occhi e ha cominciato ad andare in panico, camminava avanti e indietro arrabbiato. Ha iniziato a dire che la gente deve avere paura, perché non sapevano quello che era capace di fare. Io gli ho detto che la verità sarebbe venuta fuori e lui mi ha detto che non sarebbe venuto fuori nulla e che il caso presto sarebbe stato chiuso. Io non so se la mia testimonianza sarà utile, ma io voglio avere la coscienza pulita perché la Lili è stata una donna veramente meravigliosa.

L’inviata di Chi l’ha visto, successivamente, ha cercato di parlare con Sebastiano Visintin. Tuttavia, il marito di Liliana si è rifiutato di commentare, accusando la trasmissione di aver inventato questa storia. La difesa del fratello della donna ha già depositato la testimonianza e ora saranno solo le indagini a far luce sulle parole sconvolgenti dell’albergatrice.