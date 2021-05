Durante l’ultima puntata della trasmissione Chi l’ha visto, si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone e del testimone sordomuto Battista Della Chiave. I suoi video sono stati trasmessi decine di volte in diretta tv e la famiglia è intervenuta per spiegare la propria versione dei fatti. Ma gli interrogativi sono ancora molti.

L’uomo aveva raccontato di aver visto il nipote Peppe arrivare in motorino con una bambina al magazzino di via Rieti e fare una telefonata. Negli ultimi giorni sono emersi anche nuovi dettagli dai video delle sue testimonianze. Un cavalcavia, un uomo riccio di 25 anni in motorino, un faro e una barca a remi. La famiglia continua però a ripetere che Battista non raccontava affatto di aver visto Denise, ma ripeteva cose del suo passato come aveva sempre fatto con loro.

Battista Della Chiave: cosa è accaduto in Tribunale?

Chi l’ha visto ha voluto mostrare anche ciò che è accaduto il giorno in cui l’uomo è stato sentito in Tribunale. Le telecamere della trasmissione, all’epoca, avevano ripreso Battista arrivare con sua figlia e suo figlio Antonino. Poco dopo, però, si vede arrivare anche Giuseppe Della Chiave, che era indagato.

Credit: Chi l’ha visto

Dentro il Tribunale, Piera Maggio e Piero Pulizzi vedono Giuseppe insieme a suo zio in corridoio. Nessuno fa nulla fino all’intervento di Giacomo Frazzitta. L’avvocato fa presente la questione, un testimone e un indagato insieme. La cosa non dovrebbe essere concessa.

Così, l’uomo sordomuto viene allontanato e come interprete in aiuto degli interpreti della Procura, viene scelto il figlio Antonino. Un altro dettaglio sconcertante. Come può il figlio del testimone e cugino dell’indagato tradurre la testimonianza?

Alla fine, Battista Della Chiave decide di avvalersi della facoltà di non rispondere e la sua posizione viene archiviata. Le domane della trasmissione sono state due. La famiglia ha voluto zittirlo? E perché quel giorno l’uomo non ha spiegato che raccontava vecchie storie di quando era soltanto un bambino?

Insomma, quel racconto lascia ancora tanti dubbi. Soprattutto agli interpreti della trasmissione che sono convinti che Battista Della Chiave raccontava un fatto avvenuto di recente e che era certo di aver visto la piccola Denise Pipitone.