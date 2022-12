Nelle serata di mercoledì 30 novembre, durante la puntata di Chi l’ha Visto?, hanno parlato di nuovo della scomparsa di Gaia Randazzo. Uno dei camionisti presenti sulla nave, ha contattato la trasmissione ed ha rivelato dettagli importanti su chi era a bordo.

La ragazza che ha solamente 20 anni, è spartita dalla notte tra il 10 e l’11 novembre. Era con il fratello minore ed insieme si erano imbarcati sul nave GNV “La Superba”.

I due stavano cercando di raggiungere alcuni parenti a Palermo, che attendevano il loro arrivo. Tuttavia, è proprio durante la notte che è accaduto qualcosa di molto strano.

La ragazza non si sa bene per quale motivo, è scomparsa nel nulla. Il fratello dormiva e quando si è svegliato, nel posto assegnato alla sorella, ha trovato il suo zaino e il giubbetto con dentro il suo cellulare.

Ha chiesto aiuto al personale addetto, che si è messo subito a lavoro per trovarla. La felpa che indossava è stata trovata su una panchina al piano superiore. Inoltre, sul suo telefono hanno trovato anche un messaggio si addio al suo ex.

A seguito di questi dettagli, gli inquirenti ipotizzano che la giovane possa essersi tolta la vita. Questa ipotesi però, non convince i suoi familiari. La madre in un’intervista con la stessa trasmissione, ha detto che non ha notato comportamenti strani in lei.

Scomparsa Gaia Randazzo, la rivelazione di un passeggero della nave

Uno dei camionisti che era a bordo di quello stesso traghetto, chiamato William, ha chiamato la trasmissione, parlando proprio delle persone che erano a bordo. Ha girato anche un video delle perquisizioni, che ha poi postato su TikTok.

L’uomo ha detto che c’erano molti ubriachi, che davano fastidio. Inoltre, ha detto che gli agenti hanno fatto dei controlli molto approfonditi sia sui veicoli, che su tutta la nave.

Per questo ha escluso la possibilità che qualcuno possa averla portata via. Ovviamente saranno solo le indagini degli inquirenti a far luce su questa misteriosa scomparsa, che da circa un mese non ha ancora una risposta.