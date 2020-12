Chiara Ferragni, il pranzo di Natale scatena le polemiche: ecco perché

In occasione del Natale Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato un pranzo a casa loro. La fashion blogger si è riunita attorno al tavolo in compagnia del papà Marco (che esercita la professione di dentista) e delle sorelle Francesca e Valentina. In una fase piena di divieti, dove parecchie persone hanno rinunciato a vedere i familiari, tale ritrovo ha scatenato polemiche accese.

Chiara Ferragni: le regole non valgono per tutti?

Chiara Ferragni ha invitato gli affetti più cari per Natale, evidenziando sui social network che ciascuno di loro si è sottoposto al tampone prima di presentarsi. Si tratta di un periodo particolarmente delicato e i critici hanno recepito le immagini postate in rete come l’ennesima conferma che le regole non valgono per tutti.

La risposta ai commenti negativi

Pertanto è subito infervorata la polemica e le reazioni dei suoi seguaci non si sono fatte attendere. Oltre agli auguri e ai complimenti, Chiara Ferragni ha ricevuto pure alcuni commenti negativi, di chi ha domandato in che modo sia possibile sempre vederli tutti insieme e che ogni volta prima di incontrarsi decidano di fare un tampone.

Una folta schiera di utenti ha esplicitamente chiesto in che maniera la famiglia riesce ogni volta a venire testata. L’influencer, in attesa della sua seconda figlia, ha risposto raccontando di osservare rigorosamente le regole. Lei e i suoi familiari vengono testati due volte a settimana. Prima di scrivere inesattezze ai detrattori converrebbe informarsi, ha dichiarato la Ferragni.

Provocazione ignorata

Chiaramente inappagata dalle affermazioni della moglie di Fedez, la contestatrice ha ribattuto, ma la diretta interessata ha preferito sorvolare e, dunque, non replicare.

Chiara Ferragni: sensibilità non sufficiente

Chiara Ferragni e Fedez hanno dimostrato in molteplici occasioni la sensibilità e l’impegno in prima persona nei confronti della situazione di pandemia. Hanno lanciato messaggi importanti e soprattutto destinato ingenti risorse per contrastare la crisi. Eppure, le discussioni proseguono imperterrite.