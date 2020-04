Chicco si è spento a soli cinque anni Chicco si è spento a 5 anni, dopo una lunga battaglia

Federico Cerone, per tutti Chicco, non ce l’ha fatta. Si è spento a soli cinque anni, dopo aver lottato per due lunghi anni, contro un cancro molto aggressivo. In molti, tra cui anche molti artisti, si erano fatti avanti per cercare di aiutarlo e per raccogliere dei fondi per le sue cure.

Un dolore terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i suoi familiari, che hanno cercato di fare il possibile, per trovare una soluzione alla sua malattia.

In base alle informazioni che sono state rese note, Chicco era di Stella di Cilento, in provincia di Salerno, ma da diverso tempo era ricoverato al Gaslini di Genova.

In quell’ospedale, è stato sottoposto a diversi cicli di chemioterapie ed a un intervento per evitare la paralisi. I genitori Marco Cerone e Simona Bianco, sono sempre stati vicino a lui.

La prima volta è riuscito a sconfiggere il tumore, ma subito dopo ha avuto una recidiva, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di aiutarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, hanno deciso di dimetterlo, poiché non potevano fare più nulla.

Per la famiglia si era aperta una speranza negli Stati Uniti, ma non è stato possibile. Il dramma è iniziato a luglio 2018, aveva solamente tre anni, quando il piccolo ha iniziato ad avere febbre e dolori alle ossa molto forti.

Lo avevano portato alla paralisi della gamba destra e ad avere la schiena sempre rigida. E’ stato portato da diversi medici ed in un primo momento, si pensava ai dolori dovuti alla crescita, ma alla fine, quando è stato portato a Napoli, è venuta fuori la triste verità.

Il tumore di Chicco era già in stato molto avanzato e soprattutto aveva già delle metastasi nel corpo. Da quel momento per la famiglia è iniziato il dramma, fatto di chemioterapie, radioterapie, interventi e trapianti.

Purtroppo per il piccolo non c’è stato più nulla da fare. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.