L’influencer Theresa Cachuele ha perso la vita a soli 33 anni per mano del marito, davanti agli occhi impotenti della sua bambina. La notizia si è diffusa nelle ultime ore e ha sconvolto tantissime persone.

Il decesso risale allo scorso venerdì. Theresa Cachuele è morta nel parcheggio di un centro commerciale, assassinata dal marito Jason Chuela a colpi di arma da fuoco, davanti agli occhi della figlia minore.

Madre di tre figli, non riusciva più a sostenere il rapporto con quell’uomo e così aveva deciso di chiedergli il divorzio. Una decisione che però il marito non aveva accolto con entusiasmo.

È stata proprio la bimba di soli otto anni a raccontare le autorità quello che è accaduto nel parcheggio di quel centro commerciale. L’uomo ha spezzato per sempre la vita della moglie con diversi colpi di arma da fuoco alla testa.

Le aveva seguite fino al centro commerciale, le due stavano ultimando i regali di Natale. Ma quando sono tornate alla vettura, nel parcheggio del centro commerciale, hanno trovato l’uomo ad attenderle. Theresa Cachuele non ha avuto nemmeno il tempo di far salire la piccola, per proteggerla, all’interno dell’auto di famiglia. È morta in pochi secondi, colpita alla testa. Dopo il delitto, il padre e il marito si è allontanato e si è tolto la vita.

Theresa Cachuele aveva ottenuto un ordine restrittivo, ma non è bastato

L’influencer aveva chiesto il divorzio e aveva ottenuto un ordine restrittivo. Purtroppo non è bastato. Fortunatamente gli altri due figli non erano presenti e non hanno assistito al drammatico delitto.

Theresa Cachuele era molto seguita sui social network ed era proprietaria di un’attività imprenditoriale. Aveva una carriera da influencer. Amava condividere su Instagram e su altre piattaforme la sua vita privata e la notizia della sua drammatica scomparsa, ha sconvolto i suoi numerosi seguaci.