Chivasso porta a spasso il cane e spara contro una porta di vetro Chivasso, mentre porta a spasso il cane, spara contro il portone di un condominio: arrestato

Nella scorsa serata, grazie ad una segnalazione, i carabinieri hanno arrestato un uomo che, mentre portava a spasso il cane, ha sparato contro una porta di vetro di un condominio. La persona che lo ha visto, appena ha capito che la situazione era molto delicata, ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutte le persone del posto. Non era mai accaduta una cosa del genere in quella zona a Chivasso e tutti ne sono rimasti turbati.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è accaduto nella serata di domenica ventisei aprile ed il testimone ha allertato subito le forze dell’ordine, per denunciare ciò che aveva visto.

L’uomo, italiano, di cinquantadue anni, è stato arrestato. Era visibilmente alticcio. In seguito è emerso che aveva anche altri precedenti penali e che negli ultimi tempi è disoccupato.

Era a passeggio con il suo cane e all’improvviso, senza un motivo apparente, ha tirato fuori la sua pistola a tamburo, calibro 6.35, con il numero di matricola cancellato ed ha sparato contro la porta a vetro di un condominio.

Quando i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, l’uomo ha iniziato ad insultarli ed a minacciarli. Alla fine, però, sono riusciti ad arrestarlo, per ricettazione, porto abusivo di armi, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

La pistola, come da prassi sarà inviata ai Ris, che a breve faranno tutti i controlli del caso, per capire se è stata usata anche per commettere altri reati.

Le indagini delle forze non si sono ancora concluse. Gli inquirenti stanno ancora lavorando, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto per cercare di capire il motivo per cui l’uomo ha fatto quel gesto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e su come proseguiranno le indagini.