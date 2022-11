Una storia davvero incredibile è quella di una coppia da record, si chiamano Chris ed Amanda Sellers e sono diventati famosi proprio per il numero dei membri della famiglia. I due hanno 10 figli e riescono a vivere con 1500 dollari al mese.

Una vicenda che ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone e che ovviamente, sta facendo molto discutere. Però è stata proprio la donna a spiegare come riescono a dare loro da mangiare e a vivere senza grandi aspettative.

Amanda in un’intervista con il quotidiano locale SWNS, ha spiegato che loro non lasciano nulla al caso. In realtà era proprio lei ad avere il desiderio di una grande famiglia ed è riuscita a convincere anche il marito.

Quando i due hanno deciso di sposarsi era il 2013. Chris aveva già due figli da una precedente relazione. Poco dopo però anche lei è rimasta incinta di Liam, che è nato nel 2014. Nel 2015 sono arrivate le gemelle Mya e Mia.

Nel 2017 i gemelli Asher e Brycen, nel 2018 Eli e nel 2020 Emma. L’unico anno in cui la madre non era incinta è il 2021, ma al momento è di nuovo in dolce attesa del loro decimo figlio. Ovviamente non escludono la possibilità di metterne al mondo altri. Nell’intervista la donna ha spiegato come riesce a gestire tutto.

Chris ed Amanda Sellers: le parole della donna sull’organizzazione

Abbiamo acquistato un furgone con 15 posti, per riuscire ad andare in giro tutti insieme. Ogni mese acquistiamo 1100 dollari di prodotti a lunga conservazione e 400 di prodotti freschi. Programmo circa 15 cene, che poi cerco di raddoppiare. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato ed un frigo grande in cucina. Cerco di insegnare a tutti loro ad essere indipendenti, in modo che possano dare una mano con le faccende domestiche ed essere in grado di organizzare la colazione e il pranzo da soli.