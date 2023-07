Perdono il controllo dell'auto per via della pioggia e muoiono entrambi sul colpo: chi erano Christian e Chiara

Un terribile incidente si è verificato nella serata di ieri ed è purtroppo costato la vita a due ragazzi giovanissimi. Si chiamavano Christian e Chiara, avevano 19 anni, erano fidanzati e la vettura sulla quale viaggiavano ha perso aderenza con l’asfalto per via del maltempo. L’auto si è ribaltata più volte per poi finire a sbattere contro un furgone. Inutili i soccorsi per loro.

Solo 19 anni ed una vita ancora davanti fatta di sogni e speranze. Tutto è finito in un attimo per Christian e Chiara, due giovani fidanzatini della provincia di Varese, che nella serata di ieri sono deceduti a seguito di un terribile incidente.

L’episodio si è verificato sulla tangenziale nord est di Milano, all’altezza di Varese. I due erano insieme a bordo di una Fiat 500, quando quest’ultima ha perso aderenza con l’asfalto e dopo alcuni testacoda, si è ribaltata più volte.

Proprio in quel momento stava giungendo un furgone, il cui autista non è riuscito a far nulla per evitare il terribile schianto.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori, ma per i due giovani fidanzati non c’era già più nulla da fare.

Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso e la Procura ha aperto un fascicolo di indagine. Sarà disposta l’autopsia su entrambi i corpi e si cercherà di fare maggiore chiarezza possibile su dinamica e cause dell’incidente.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella della perdita di aderenza per via del maltempo che sta colpendo in questi giorni la Lombardia.

Sul furgone c’erano due persone, rimaste entrambe ferite ma fortunatamente in modo lieve.

Il commosso addio a Christian e Chiara

Si erano conosciuti a scuola Christian Pallaro e Chiara Celato etra le mura scolastiche si erano innamorati, diventando inseparabili.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno riempito i social nelle ultime ore, di tutti coloro che li conoscevano e amavano.

L’ASD Valceresio, squadra di calcio in cui il ragazzo giocava, su Facebook ha scritto: