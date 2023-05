Christian Poletto muore a soli 21 anni, la sua giornata di lavoro era quasi finita

Christian Poletto ha perso la vita durante l’orario di lavoro. Il 21enne si trovava alla guida del furgone della ditta Tanghetti Salotti e stava rientrando in sede, a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Purtroppo è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale.

Il mezzo guidato da Christian Poletto si è schiantato contro un camion, all’incrocio tra via Circonvallazione e la Strada Provinciale 11.

A raccontare la dinamica di quanto accaduto, sono stati alcuni testimoni. Sembrerebbe che il conducente del mezzo pesante abbia invaso la corsia del 21enne, travolgendo il furgone della ditta, per poi schiantarsi contro un muro. Il camion ha preso fuoco, ma il conducente è riuscito a liberarsi e a mettersi in salvo. Non ha riportato nessuna conseguenza.

Per il 21enne invece quello scontro è stato fatale. Il furgone della ditta è stato ridotto in un cumulo di lamiere. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del giovane operaio. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una terza vettura, fortunatamente in modo lieve.

Subito sul posto sono giunti familiari, amici e colleghi. Anche il titolare del ragazzo era sotto choc. Pensare che a 21 anni si perda la vita in modo ingiusto, mentre si sta svolgendo il proprio lavoro. Tutti nell’azienda gli volevano bene e apprezzavano il suo impegno. Tutti lo hanno ricordato con bellissime parole.

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale e di stabilire le responsabilità dei due conducenti.

Nel frattempo, il guidatore del mezzo pesante è in stato di fermo. L’unica cosa certa, è che sia stato lui ad invadere la corsia di Christian Poletto, causando lo scontro e il decesso del 21enne.

Diverse persone hanno assistito impotenti alla scena e le loro testimonianze saranno utili alle indagini.

Sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e di affetto per la famiglia Poletto.