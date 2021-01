Ci ha fatto sorridere ed emozionare, recitando anche in una delle serie tv più amate. Addio ad un’attrice che ha fatto la storia

Si è spenta all'età di 96 anni, l'attrice Cicely Tyson. Per sempre ricordata come una pioniera di Hollywood

Si è spenta l’attrice Cicely Tyson all’età di 96 anni. Recentemente ricordata per aver interpretato Ophelia Harkness, la mamma di Annalise Keating, nella serie tv Le regole del delitto perfetto. La stessa protagonista, Viola Davis, ha voluto dirle addio con un commovente post su Instagram:

Sono devastata. Il mio cuore si è appena spezzato. Ti ho amato così tanto! Eri tutto per me! Mi hai fatto sentire amata, valorizzata in un mondo in cui c’è ancora un mantello di invisibilità per noi ragazze cioccolato fondente. Mi hai dato il permesso di sognare … perché era solo nei miei sogni che potevo vedere le possibilità per me stessa. Non sono ancora pronta per farti diventare il mio angelo.

Ma so che solo quando l’ultima persona che ha un ricordo di te morirà, tu sarai veramente morta. Fino ad allora, sarai immortale. Grazie per avermi cambiato la mia vita. Grazie per i lunghi colloqui. Grazie per avermi amato. Riposa in pace 💔💔💔.

Tanto dolore per la morte di Cicely Tyson

Tanta la tristezza nel mondo del cinema, dopo la morte della star. Cicely Tyson è stata una modella e attrice, amata per una carriera durata sette decenni. Carriera durante la quale, ha ricevuto numerosi premi come migliore attrice.

La pioniera di Hollywood, sarà per sempre ricordata per l’interpretazione di forti personaggi afroamericani. Non ci sono ancora notizie riguardo i motivi che hanno portato alla fine delle sua vita.

È diventata anche la prima donna di colore ad assumere un ruolo principale nel dramma televisivo East Side / West Side negli anni ’60. E colei che ha rotto ogni barriera della razza in tv, al cinema e a teatro.

Si è sempre rifiutata di interpretare personaggi femminili come prostitute, cameriere o drogate, per lei un insulto alle donne di colore.

Nel 2018, è stata la prima donna di colore a vincere l’Oscar alla carriera.