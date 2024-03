Shock in Spagna per la tragica e assurda morte di Juan Pujalte Martinez: il suo decesso avvolto dal mistero

Un altro terribile lutto sconvolge il mondo del ciclismo, con un grave incidente in cui è rimasto coinvolto la promessa delle due ruote spagnole, il 18enne Juan Pujalte Martinez. Due passanti lo hanno rinvenuto a terra, sul ciglio della strada, già privo di vita. Nella caduta, non si sa se autonoma o causata da un pirata della strada, danni irreversibili a testa, reni e milza.

Ancora un drammatico incidente che ha causato una vittima molto giovane, promessa dello sport europeo e mondiale. La vittima, di solo 18 anni, si chiamava Juan Pujalte Martinez. A trovarlo esanime sul ciglio della strada sono stati due passanti che transitavano vicino a Escombreras, nella zona di Cartagena, nella Regione spagnola di Murcia.

Soccorso, il giovane era già privo di vita e per lui non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. A seguito dei dovuti accertamenti, si è scoperto che gli sono risultati fatali sia un trauma cranico, sia danni gravissimi ai reni e alla milza.

Il ciclista si stava allenando in solitaria e, stando a quanto emerso fino ad ora, non ci sarebbero testimoni della tragedia. Al momento non è esclusa nessuna pista. Potrebbe essere caduto da solo per via del forte vento, oppure colpito da un pirata della strada che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Le indagini faranno luce a riguardo.

Juan correva con la squadra Under 23 della Valverde Team, squadra di proprietà e che porta il nome dell’ex campione delle due ruote Alejandro Valverde. Lo stesso Valverde, sui suoi profili social, ha postato una foto del giovane campione scomparso e l’ha accompagnata con questo toccante messaggio di addio: