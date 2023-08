Tijl De Decker è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura mentre si allenava tra le strade del Belgio: inutili le cure in ospedale

Un’altra tragedia devastante ha sconvolto in questi giorni il mondo del ciclismo. Tijl De Decker, giovane campione belga delle due ruote, con un futuro di grandi soddisfazioni davanti, ha perso la vita durante un allenamento. La polizia locale ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente che ha causato il decesso del 22enne.

Un periodo davvero nero per il ciclismo, con diversi e purtroppo mortali incidenti che hanno coinvolto diversi ex o futuri campioni delle due ruote.

Il primo di questa lunga sfilza è stato l’italiano Davide Rebellin, scomparso il 31 novembre scorso a seguito di un incidente che lo ha visto coinvolto mentre si allenava. Un camion lo ha travolto senza lasciargli scampo.

Più recentemente, a giugno, lo svizzero Gino Mader è scomparso a seguito di una terribile caduta in cui è rimasto coinvolto durante il Giro di Svizzera.

A luglio, poi, è morto il giovane talento italiano Jacopo Venzo. Stava correndo la Junioren Rundfahrt in Austria e anche lui, come Mader, è caduto rovinosamente durante una discesa.

De Decker non stava partecipando ad una gara ma si stava allenando sulle strade del suo Belgio.

L’incidente in cui ha perso la vita Tijl De Decker

L’episodio è avvenuto a Ravenstijn, città originaria del 22enne. Il giovane campione era appena uscito dal vialetto di casa per la sua solita sessione di allenamento, quando un’auto è arrivata a velocità sostenuta e lo ha travolto.

Trasportato d’urgenza ad Aversa, si è spento pochi giorni dopo per i gravissimi traumi riportati.

La Polizia sta indagando sull’incidente, per chiarire cause e dinamica dello stesso. Il conducente della vettura non guidava sotto l’effetto di alcoolici, né di sostanze stupefacenti.

De Decker faceva parte delle giovanili del team Lotto Destny e tra una settimana sarebbe entrato a far parte ufficialmente della squadra professionistica maggiore.

È stata la stessa Lotto Destny ad annunciare il decesso del giovane campione. Su Twitter ha scritto: