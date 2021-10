Nato in Irlanda nel 1950, Gerald Home, apprezzato attore televisivo e cinematografico, è morto a 70 anni per un tumore al fegato

Il cinema e la televisione mondiali sono a lutto per la prematura morte di uno degli attori più amati degli ultimi anni. Gerald Home se ne è andato all’età di 70 anni per le conseguenze di un tumore al fegato che lo aveva colpito qualche tempo fa. Milioni di fan provenienti da ogni parte del mondo sono sconvolti per la notizia del suo decesso.

Home era nato a Belfast, in Irlanda, il 18 ottobre del 1950. Avrebbe compiuto 71 anni tra qualche giorno, ma la malattia al fegato con la quale lottava da qualche tempo lo ha portato via prima che potesse raggiungere questo traguardo.

A soli 16 anni era emigrato in Australia con tutta la sua famiglia. È proprio nel continente oceanico che si avvicina per la prima volta a quel mondo che diventerà il suo, quello della recitazione. Inizia a studiarla e svolge anche un ruolo da insegnate per tre anni.

Dopodiché si è trasferito a Londra, in Gran Bretagna, dove ha continuato a recitare e studiare recitazione per tanti anni, iniziando una carriera molto variegata e di successo sia in televisione che al cinema.

I ruoli più importanti di Gerald Home

Le produzioni in cui ha lavorato sono molteplici e dei generi più disparati. Ad esempio, è diventato famoso anche per diverse campagne pubblicitarie. Lui è stato il Mr. Muscolo originale dello spot televisivo che è andato in onda in tutto il mondo per diversi anni.

In televisione ha recitato in diverse commedie come Sogno di una notte di mezza estate e L’isola del tesoro.

Al cinema, invece, è stato uno degli attori protagonisti in uno dei capitoli di Star Wars, produzione di successo planetario e diventata un vero e proprio cult mondiale. Il ruolo che gli viene maggiormente riconosciuto è quello di Tessek, un Quarren nella cantina di Jabba the Hutt e del capitano Verrack, un ufficiale mon calamari nel film “Il ritorno dello Jedi“.

Si è talmente legato alla saga cinematografica di Star Wars, che negli anni successivi è diventato ambasciatore di diversi club di fan della serie, partecipando molte volte a meeting con i supporters, diversi anche in Italia.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: