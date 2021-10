Ravil Isyanov, attore russo, famoso per aver interpretato spie e agenti segreti in tanti film di Hollywood, è morto a soli 62 anni

Il mondo del cinema e milioni di fan da ogni parte del mondo hanno da poco appresso la notizia della morte di Ravil Isyanov. L’attore russo, che aveva solo 62 anni, era partito dalla Russia ed era arrivato fino ad Hollywood, tempio mondiale del cinema, dove aveva lavorato in tantissimi film di grande successo planetario. Innumerevoli i messaggi di cordoglio per lui.

La Russia, ma anche tutto il resto del mondo, piangono la morte di un grande attore che, sebbene non abbia quasi mai recitato ruoli da protagonista, era riuscito sempre a conquistare la critica e i fan per la sua duttilità e originalità sul set nei suoi ruoli da caratterista.

Nato nato a Voskresensk (Oblast’ di Mosca) il 20 agosto 1962, non si è subito avvicinato all’arte dello spettacolo. Ha infatti prima prestato due anni di servizio all’aeronautica sovietica.

Il primo mondo artistico a cui si è avvicinato è stato quello teatrale. Nel 1990, infatti, si è diplomato al prestigioso MKhAT Studio-School di Mosca, prestigiosa scuola e compagnia famosa in tutto il mondo.

Negli anni successivi si trasferisce prima a Londra, dove ha avuto l’opportunità di studiare per tre anni alla Oxford British American Drama Academy, poi negli States, dove approva per la prima volta ad Hollywood.

I successi di Ravil Isyanov

Il sogno americano di Ravil Isyanov, si può benissimo dire che si è realizzato alla grande. Ha lavorato in decine di film di successo in tutto il mondo, ma anche in tante serie tv, allo stesso modo diventate famose in tutto il mondo.

Ruoli per lo più caratteristi, i suoi. Ha infatti quasi sempre interpretato personaggi russi, spie o agenti segreti, non sempre protagonisti, ma capaci di dare un’impronta chiara alla trama di ogni produzione in cui ha lavorato.

Innumerevoli anche le sue collaborazioni con star di livello mondiale. Ha recitato, ad esempio, al fianco di Bruce Willis nel film “The Jackal” e al fianco di Brad Pitt e Angelina Jolie nel film “Mr and Mrs Smith“.

La sua più grande passione, oltre al cinema e alla tv, era lo sport. Da giovanissimo era una promessa dell’Hockey su ghiaccio, del calcio e della boxe.

