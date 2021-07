Quando se ne va uno grande come lui, il mondo del cinema inevitabilmente accusa un colpo molto forte, nonostante avesse ormai un’età abbastanza avanzata. Nella giornata di lunedì scorso, l’attore statunitense William Smith si è spento per sempre nella sua casa di Woodland Hills, nei sobborghi di Los Angeles. A dare conferma della dipartita ci ha pensato la moglie, pur non rendendo note le cause del decesso.

È considerato tutt’oggi uno dei “duri” più rappresentativi del cinema statunitense e non solo. Una carriera lunghissima dedicata al cinema e alla tv, che lo hanno fatto entrare nel cuore di milioni di spettatori delle più diverse generazioni.

Aveva 88 anni William Smith e se ne è andato lunedì scorso nella sua casa di Woodland Hills, nei sobborghi di Los Angeles, in California. A confermare la notizia della sua morte, che già si era diffusa nei giorni precedenti, ci ha pensato sua moglie.

La carriera di William Smith

William Smith è nato a Columbia, una città nella contea di Boone nello Stato del Missouri, il 24 marzo del 1933 ed è stato un attore statunitense.

Gli esordi sono da registrare già negli anni ’40, quando appare in alcune pellicole quando era ancora un bambino. Dopo gli studi si arruola nell’aeronautica militare degli Stati Uniti D’America e partecipa alla guerra di Corea. Tornato dal fronte si è laureato in lingua russa.

Oltre al cinema, amava il culturismo e mise su un fisico davvero imponente che è impossibile non notare negli oltre 300 film e episodi di serie tv ion cui ha recitato.

Il ruolo che lo ha reso più di tutti gli altri famoso è, senza dubbio, quello di Joe Riley nella serie TV Laredo, andata in onda dal 1965 al 1967. Degno di nota anche il ruolo di Neil Agar ne L’invasione delle Api regine, pellicola del 1973.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con diverse personalità di spicco nel mondo dello spettacolo. Con Arnold Schwarzenegger per esempio, ha recitato nella pellicola Conan il barbaro. Con Clint Eastwood, invece, ha recitato nel film Fai come ti pare.

Curiosità: una volta batté l’amico Arnold Schwarzenegger in una partita di braccio di ferro. Scherzosamente, William si è vantato di questo risultato in tantissime occasioni, sottolineando sempre la grande amicizia che li legava.