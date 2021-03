Il mondo del cinema piange la scomparsa di una grandissima attrice

Un altro tristissimo giorno per il cinema mondiale. Si è spenta all’età di 80 anni la star americana Jessica Walter. La notizia della dipartita della famosa attrice è arrivata direttamente da sua figlia Brooke Bowman, che con una nota tramite l’agenzia di sua mamma ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di sua mamma.

Il cinema mondiale è di nuovo a lutto. Nella giornata di mercoledì 24 marzo è scomparsa la famosissima attrice statunitense Jessica Walter. Aveva 80 anni e, come dichiarato da sua figlia Brook Bowman, se ne è andata nel sonno nella sua casa di New York. Questa è la nota pubblicata sui canali della AFP:

È con il cuore a pezzi che confermo la scomparsa della mia amata mamma. Portare gioia agli altri raccontando storie, dentro e fuori dallo schermo, è stato il suo piacere più grande.

Vita e carriera di Jessica Walter

La Walter era nata a New York il 31 gennaio del 1941 e se ne è andata, sempre a New York, lo scorso 24 marzo 2021. La Grande Mela è stata la città che l’ha vista nascere anche artisticamente parlando.

Infatti, dopo aver conseguito il diploma presso la High School of the Performing Arts di New York, esordisce come attrice di teatro nei prestigiosissimi palcoscenici di Broadway.

L’esordio sul grande schermo avviene nel 1964, con la sua interpretazione nel film “Lilith – La Dea dell’Amore“, diretto dal regista Robert Rossen.

Due anni più tardi, nel 1966, ottiene la parte che le farà fare il salto di qualità. Il film era diretto dal regista Sidney Lumet e il titolo era “Il Gruppo“.

Il 1971 è stato l’anno della consacrazione. In quell’anno, infatti, è stata scelta per il ruolo di protagonista nella pellicola diretta ed interpretata dal grande Clint Eastwood, “Brivido nella notte“. Per quella parte, nel 1972 ottiene una prestigiosa nomination al Golden Globe per la categoria di miglior attrice protagonista.

Dopo numerose altre parti al cinema, dalla metà degli anni settanta decide di dedicarsi maggiormente alla televisione ed al doppiaggio. L’ultimo suo lavoro è stato recitare nella fortunata serie tv americana “Arrested Development – Ti presento i miei“. Jessica Walter ha recitato nella serie dal 2003 al 2006, per poi riapparire anche nel 2013.