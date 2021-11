Quelle che erano soltanto voci, alla fine, purtroppo, sono state confermate. Sergio Aguero, attaccante argentino del Barcellona, non potrà più giocare a calcio. Il bomber si era sentito male durante una partita di campionato e, inizialmente, si pensava che dovesse restare fuori solo per un breve periodo di tempo. Si attende a giorni la conferenza stampa in cui il giocatore annuncerà in mondo visione il ritiro dal calcio giocato.

Una carriera strepitosa quella del “Kun” Aguero. Nato nei sobborghi di Buenos Aires, in Argentina, ha iniziato a palleggiare il pallone con i piedi quasi ancor prima di camminare.

A renderlo un calciatore professionista ci ha pensato il club argentino dell’Independiente. Nel 2006 approda in Europa, nel calcio che conta, quando ad acquistarlo è stato l’Atletico di Madrid. Con loro resterà fino al 2011, giocando in tutto 175 partite e segnando ben 74 gol.

Poi il passaggio al Manchester City. In Inghilterra esplode definitivamente. Gioca per 10 stagioni, collezionando 275 presenze e segnando 184 gol. Diversi i trofei alzati al cielo, che lo hanno portato ad essere il miglior realizzatore della storia della squadra.

Il malore e il ritiro di Sergio Aguero

Nel calciomercato estivo di quest’anno si era trasferito di nuovo in Spagna, sta volta al Barcellona. Esperienza breve questa, però, visto che nel corso della sua quarta partita, contro l’Alaves, qualcosa per Sergio Aguero è andato storto.

Ha costretto l’arbitro a fermare il gioco perché colto da un malore. Immediatamente lo staff medico lo ha trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a miriadi di esami e controlli.

In un primo momento si era parlato di alcune aritmie al cuore, che avrebbero tenuto il calciatore lontano dal campo da gioco per circa tre mesi.

Le analisi e i controlli però sono andati avanti e i risultati non hanno rassicurato. Tanto da decretare il ritiro di Aguero.

A lanciare la notizia sono stati il noto collaboratore di Newskill España, Gerard Romero, e alcuni giornali catalani. Per l’ufficialità si attende solo la conferenza stampa del calciatore che è prevista nei prossimi giorni.

Finisce così, dunque, la carriera di un giocatore straordinario, considerato come uno dei più forti attaccanti della storia recente e generale di questo sport.